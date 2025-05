Thunderbolts* la spiegazione del VERO significato dell’asterisco – SPOILER

Thunderbolts*, la spiegazione del VERO significato dell’asterisco – SPOILERA metà produzione di Thunderbolts* (leggi la nostra recensione) abbiamo appreso che il titolo ufficiale del film avrebbe compreso un asterisco. Ora che il film è in sala e dopo diverse speculazioni in merito, conosciamo il VERO significato di quel simbolo nel titolo del film! Attenzione seguono SPOILER!Il VERO significato dell’asterisco nel titolo di Thunderbolts*Thunderbolts* rivela il significato del suo asterisco durante le scene finali. Dopo aver sconfitto The Void e affrontato Valentina Allegra de Fontaine, la squadra viene presentata al pubblico come “The New Avengers” durante una conferenza stampa organizzata da Valentina. L’annuncio conferma che l’asterisco in Thunderbolts* sta per “New Avengers“, un rebranding della squadra sotto l’egida del governo. 🔗 , ladelA metà produzione di(leggi la nostra recensione) abbiamo appreso che il titolo ufficiale del film avrebbe compreso un asterisco. Ora che il film è in sala e dopo diverse speculazioni in merito, conosciamo ildi quel simbolo nel titolo del film! Attenzione seguono!Ilnel titolo dirivela ildel suo asterisco durante le scene finali. Dopo aver sconfitto The Void e affrontato Valentina Allegra de Fontaine, la squadra viene presentata al pubblico come “The New Avengers” durante una conferenza stampa organizzata da Valentina. L’annuncio conferma che l’asterisco insta per “New Avengers“, un rebranding della squadra sotto l’egida del governo. 🔗 Cinefilos.it

