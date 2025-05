Thunderbolts* | Il film Marvel domina il Primo Maggio in Italia

Primo Maggio 2025 ha visto trionfare come da previsione Thunderbolts*. Ma quanto avrà guadagnato il nuovo film Marvel Studios?Il Box Office Italia avrà un nuovo leader per questo Primo fine settimana del mese di Maggio, ma questo era ampiamente previsto vista l’uscita in sala del nuovo film Marvel, ma a quanto pare il genere cinecomic sembra continuare la sua lenta ed inesorabile discesa. Secondo i dati raccolti da Cineguru, infatti, Thunderbolts* nel giorno festivo del Primo Maggio ha raccolto un incasso stimato di 472 mila euro, con una media per sala di circa mille euro. Il film in due giorni (ha esordito mercoledì 30 aprile) ha raggiunto e superato quota 1 milione (1.03 milioni per la precisione). In altre circostanze questo risultato sarebbe stato preso come una vittoria, ma non per le statistiche passate dei film Marvel, da sempre considerati catalizzatori di mercato. 🔗 Universalmovies.it - Thunderbolts* | Il film Marvel domina il Primo Maggio in Italia Il2025 ha visto trionfare come da previsione. Ma quanto avrà guadagnato il nuovoStudios?Il Box Officeavrà un nuovo leader per questofine settimana del mese di, ma questo era ampiamente previsto vista l’uscita in sala del nuovo, ma a quanto pare il genere cinecomic sembra continuare la sua lenta ed inesorabile discesa. Secondo i dati raccolti da Cineguru, infatti,nel giorno festivo delha raccolto un incasso stimato di 472 mila euro, con una media per sala di circa mille euro. Ilin due giorni (ha esordito mercoledì 30 aprile) ha raggiunto e superato quota 1 milione (1.03 milioni per la precisione). In altre circostanze questo risultato sarebbe stato preso come una vittoria, ma non per le statistiche passate dei, da sempre considerati catalizzatori di mercato. 🔗 Universalmovies.it

Se ne parla anche su altri siti

Incassi Thunderbolts*: previsioni in calo per il debutto al box office del nuovo film Marvel - Il prossimo grande capitolo del Marvel Cinematic Universe, Thunderbolts — in arrivo nei cinema americani il 2 maggio 2025 — comincia a delineare il suo futuro commerciale con le prime stime d'incasso del weekend di apertura. La proiezione iniziale, secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, non fa gridare al miracolo e suggerisce un esordio più moderato rispetto ad altri titoli del franchise. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Thunderbolts: Perché Zemo NON è nel team? Il regista svela i segreti del film Marvel! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Scopri perché il Barone Zemo, membro fondatore nei fumetti, è stato escluso dal film Thunderbolts! Analisi, teorie dei fan e retroscena esclusivi. 🔗mistermovie.it

Palmanova diventa set Marvel: Piazza Grande si illumina per il film “Thunderbolts* - Palmanova, la celebre città stellata del Friuli-Venezia Giulia, è stata scelta da Disney Italia come scenografico sfondo per promuovere Thunderbolts*, l’atteso cinecomic dei Marvel Studios in arrivo nelle sale. In un connubio spettacolare tra storia e tecnologia, la suggestiva Piazza Grande si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto, illuminata da una straordinaria installazione […] The post Palmanova diventa set Marvel: Piazza Grande si illumina per il film “Thunderbolts* appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Thunderbolts* | Il film Marvel domina il Primo Maggio in Italia; Venom 3 mangia tutti al box office: il film Marvel domina gli incassi nel secondo weekend; FolleMente domina ancora sul boxoffice italiano del weekend, La città proibita entra al terzo posto; Il robot selvaggio domina il boxoffice italiano: un sequel è in arrivo, mentre scalza Joker: Folie à Deux. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Thunderbolts* | Il film Marvel domina il Primo Maggio in Italia - Il Primo Maggio 2025 ha visto trionfare come da previsione Thunderbolts*. Ma quanto avrà guadagnato il nuovo film Marvel Studios? 🔗universalmovies.it

Thunderbolts: il nuovo film dell’MCU affronta la solitudine e il dramma umano in un contesto action - "Thunderbolts", diretto da Jake Schreier e con Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova, esplora temi di depressione e isolamento in un contesto di supereroi, offrendo una narrazione innovativa nel Ma ... 🔗ecodelcinema.com

Thunderbolts* pronto a dominare il box office! Le cifre adesso sono sopra le aspettative - Le nuove stime degli analisti per gli incassi del primo weekend di Thunderbolts* sono molto in rialzo rispetto ai giorni ... 🔗cinema.everyeye.it