Thunderbolts* | Gli incassi delle anteprime USA

Thunderbolts*" si avvia a vincere a mani basse il Box Office USA nel suo weekend d'esordio.Secondo i dati offerti da Deadline, infatti, il nuovo film Marvel ha raccolto una stima di 11 milioni di dollari in occasione delle classiche anteprime del giovedì. La fonte aggiunge che la cifra potrebbe oscillare al rialzo nel corso delle prossime ore quando saranno resi noti i dati ufficiali.Thunderbolts* ha ottenuto il benestare dei fan (96% su RottenTomatoes), ma anche quello della critica (88% fresh sempre su RottenTomatoes), ed entrambi i dati potrebbero offrire una maggiore spinta in vista del weekend. Allo stato attuale l'incasso di 11 milioni risulta superiore a quello fatto registrare da Shang-Chi (8.8 milioni) ed Eternals (9.5 milioni), ma inferiore a quello del recente Captain America: Brave New World (12 milioni); a tal proposito l'incasso nel weekend potrebbe oscillare tra i 75 e gli 85 milioni di dollari, ovvero con stime leggermente superiori a quelle dei primi due film citati.

