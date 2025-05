Thunderbolts* è un film che funziona perché parla anche di noi

"Depressione, isolamento, solitudine non sono più concetti di nicchia, ed è giusto che vengano trattati da un film action", spiega il regista Jake Schreier nella nostra intervista. Elementi, questi, che rendono il 36° titolo dell'MCU qualcosa di decisamente compiuto. Thunderbolts di Jake Schreier è un ottimo film perché parte dalla scrittura e non dalla solita azione esasperata che ha contraddistinto gli ultimi dimenticabili titoli del Marvel Cinematic Universe. Il 36° lungometraggio dell'MCU, infatti, rivede il concetto di comunità, partendo da sentimenti universali: la paura, la noia, la solitudine, lo spaesamento emotivo. Insomma, grazie agli anti-eroi guidati dalla Yelena Belova di Florence Pugh (di diritto, tra i migliori personaggi dello studio), nell'enorme saga targata Kevin Feige torna l'elemento che ha identificato quasi tutti i film, fino ad Avengers: Endagame.

