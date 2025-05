The Mandalorian & Grogu intervista a Sigourney Weaver | Oggi c' è bisogno di ribelli

The Mandalorian & Grogu: il budget sarebbe il più basso tra quelli dell'era Disney di Star Wars - The Mandalorian & Grogu: il budget sarebbe il più basso tra quelli dell'era Disney di Star Wars Il prossimo film di Star Wars, The Mandalorian & Grogu, sembra avere un budget di produzione sorprendentemente ridotto, e questo potrebbe confermare i timori che alcuni fan hanno nei confronti del progetto. La California Film Commission ha infatti recentemente pubblicato una tabella dei progetti cinematografici e televisivi che possono beneficiare di agevolazioni fiscali nello Stato.

The Mandalorian & Grogu: nuovi dettagli dalle attrazioni Disney Parks - The Mandalorian & Grogu: nuovi dettagli dalle attrazioni Disney Parks Ieri, al SXSW, è stato confermato che i droidi BDX di Walt Disney Imagineering non si limiteranno a vagare per Galaxy's Edge a Disneyland e Disney World, ma faranno il loro debutto (conferma via SFFGazette.com) sul grande schermo in The Mandalorian & Grogu l'anno prossimo! Non è chiaro quale ruolo avranno nella storia, ma quattro nuove immagini ufficiali li mostrano sul set.

The Mandalorian & Grogu: trapelato online il trailer dalla Star Wars Celebration - The Mandalorian & Grogu: trapelato online il trailer dalla Star Wars Celebration Dalla Star Wars Celebration 2025 che si sta svolgendo a Tokyo sono arrivate alcune interessanti novità sul franchise, tra cui una prima immagine di Pedro Pascal nei panni di Din Djarin in The Mandalorian & Grogu, il film atteso al cinema per il maggio 2026. I fan presenti all'evento hanno anche potuto dare una prima occhiata ad un trailer, che è ora puntualmente trapelato online e può essere visualizzato seguendo questo link.

