The Four Seasons la recensione della serie Netflix di Tina Fey

serie Netflix firmata da Tina Fey racconta cosa succede quando il tempo passa, le coppie scoppiano e il gruppo vacanze non è più quello del liceo 🔗 Vanityfair.it - The Four Seasons, la recensione della serie Netflix di Tina Fey Tra Steve Carell e Will Forte, la nuovafirmata daFey racconta cosa succede quando il tempo passa, le coppie scoppiano e il gruppo vacanze non è più quello del liceo 🔗 Vanityfair.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

The Four Seasons, recensione: Tina Fey torna con meno nonsense e più maturità - La creatrice di Unbreakable Kimmy Schmidt rivede il film di Alan Alda e racconta la crisi di tre coppie. Saranno vacanze piene di colpi di scena. In streaming su Netflix. Tina Fey. Se questo nome non vi dice molto, non siete tra i fortunati spettatori che hanno avuto il piacere di vederla in azione (ma c'è sempre YouTube) al Saturday Night Live, come imitatrice di Sarah Palin e poi nella writers room dello storico programma statunitense. 🔗movieplayer.it

The Four Seasons: Recensione della serie Netflix - The Four Seasons è la nuova miniserie di Netflix prodotta da Tina Fey e disponibile da oggi sulla piattaforma. Sinossi La serie segue tre coppie di amici di lunga data che si ritrovano ogni stagione per una vacanza insieme, un’abitudine che negli anni ha consolidato il loro legame. Ma durante una di queste vacanze, Nick (Steve Carell), uno dei membri del gruppo, annuncia inaspettatamente la fine del suo matrimonio. 🔗nerdpool.it

The Four Seasons, la recensione: non si vive di sole risate - Quella di The Four Seasons è un’epopea di amanti dannati, un racconto che tenta di osservare la vita e le difficoltà delle coppie di mezza età nel modo più sincero e autentico possibile, ma che poggia su basi completamente fuori dalla naturalezza del vivere comune. La nuova miniserie Netflix ha tutto per lasciare il segno, ma si sforza davvero poco per sorprendere e richiede più di uno sforzo per apprezzare le idee oltre l’incertezza. 🔗screenworld.it

Cosa riportano altre fonti

The Four Seasons è una miniserie divertente e fugace come la vita di coppia; The Four Seasons, recensione: Tina Fey torna con meno nonsense e più maturità; The Four Seasons: Tina Fey riscrive l’amicizia, l’amore e il caos di mezza età; The Four Seasons su Netflix: quando le vacanze tra coppie diventano distruttive (mostrando chi siamo davvero). 🔗Su questo argomento da altre fonti

The Four Seasons, la recensione: non si vive di sole risate - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

The Four Seasons: recensione della comedy di e con Tina Fey - Tina Fey torna come autrice e interprete di un prodotto per il piccolo schermo: The Four Seasons, remake del film omonimo del 1981. 🔗cinematographe.it

The Four Seasons su Netflix: quando le vacanze tra coppie diventano distruttive (mostrando chi siamo davvero) - The Four Seasons è la serie Netflix ci invita a riflettere su quanto sia complesso – e prezioso – crescere insieme agli altri senza perdersi di vista ... 🔗vogue.it