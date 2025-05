The Four Season | la spiegazione del finale della serie Netflix

Four Season: la spiegazione del finale della serie NetflixI co-creatori della serie The Four Season, Tina Fey, Lang Fisher e Tracey Wigfield, hanno scritto gli otto episodi accoglienti e incisivi come una lettera d’amore alle relazioni di lunga durata, sia romantiche che platoniche. “A volte, quando si è alle prese con qualcosa che riguarda solo il proprio coniuge, si ha bisogno di un gruppo di amici che porti l’umorismo. Queste amicizie aiutano davvero i matrimoni”, ha detto Fey. “Il matrimonio è l’intero gruppo, credo, e loro sono lì per sostenersi a vicenda”.La nuova serie Netflix è basata sul film di Alan Alda del 1981 e segue un gruppo di amici di una vita in vacanza insieme in ogni stagione dell’anno. All’inizio sono tre coppie: Kate (Fey) e Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) e Anne (Kerri Kenney-Silver) e Danny (Colman Domingo) e Claude (Marco Calvani). 🔗 The: ladelI co-creatoriThe, Tina Fey, Lang Fisher e Tracey Wigfield, hanno scritto gli otto episodi accoglienti e incisivi come una lettera d’amore alle relazioni di lunga durata, sia romantiche che platoniche. “A volte, quando si è alle prese con qualcosa che riguarda solo il proprio coniuge, si ha bisogno di un gruppo di amici che porti l’umorismo. Queste amicizie aiutano davvero i matrimoni”, ha detto Fey. “Il matrimonio è l’intero gruppo, credo, e loro sono lì per sostenersi a vicenda”.La nuovaè basata sul film di Alan Alda del 1981 e segue un gruppo di amici di una vita in vacanza insieme in ogni stagione dell’anno. All’inizio sono tre coppie: Kate (Fey) e Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) e Anne (Kerri Kenney-Silver) e Danny (Colman Domingo) e Claude (Marco Calvani). 🔗 Cinefilos.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

The White Lotus stagione 3, episodio 4 la spiegazione del finale: chi ha rubato la pistola e perché? - The White Lotus stagione 3, episodio 4 la spiegazione del finale: chi ha rubato la pistola e perché? Attenzione! Questo articolo contiene spoiler sull’episodio 4 della terza stagione di The White Lotus Il finale dell’episodio 4 della stagione 3 di The White Lotus ha visto un ladro sconosciuto rubare una pistola dal centro di sicurezza dell’hotel dove è ambientata la storia. Dato che l’apertura della stagione ha fatto chiaramente intuire un omicidio a colpi di pistola, questo è sicuramente una cattiva notizia per il futuro di qualcuno nello show. 🔗cinefilos.it

Nba, ultima settimana della regular season: le posizioni ancora in ballo per i playoff - È cominciata l’ultima settimana della regular season Nba, che si concluderà domenica quando scenderanno in campo tutte e trenta le squadre ad orari comodi anche per il pubblico italiano. I verdetti però sono ancora lontani, perché in entrambe le conference è ancora tutto in ballo per decidere la griglia delle sei squadre Nba che accederanno direttamente ai playoff e le quattro che invece dovranno guadagnarsi il pass attraverso i play-in. 🔗sportface.it

In cerca di vendetta (2024) come finisce: spiegazione del finale - In cerca di vendetta è un film thriller del 2024 diretto da Adrian Langley, in onda su TV8 il 2 aprile 2025 alle ore 13.45. La trama segue la storia della trentenne Caris, la quale si ritrova ad affrontare delle complicazioni durante un trattamento di fecondazione in vitro con il dottor Marrik. La donna dà le colpe al medico per ciò che le è accaduto e lo rapisce, rinchiudendolo nel seminterrato di casa sua. 🔗latuafonte.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

The Four Seasons - Serie TV (2025); Viva Vivaldi, in Arena l’esaltazione immersiva delle quattro stagioni; Emily in Paris 4, si va a Roma: la spiegazione del finale della serie Netflix; YOU 5, la spiegazione del finale: Joe Goldberg paga finalmente per i suoi crimini?. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

The Four Seasons su Netflix: quando le vacanze tra coppie diventano distruttive (mostrando chi siamo davvero) - The Four Seasons è la serie Netflix ci invita a riflettere su quanto sia complesso – e prezioso – crescere insieme agli altri senza perdersi di vista ... 🔗vogue.it

The Four Seasons su netflix: tre coppie di amici alle prese con le sfide dell’amicizia e dell’amore nel tempo - La serie The Four Seasons, creata da Tina Fey, Lang Fisher e Tracey Wigfield, racconta con ironia e profondità le crisi e i cambiamenti nelle relazioni di tre coppie di amici attraverso quattro vacanz ... 🔗gaeta.it

The Four Seasons: recensione della comedy di e con Tina Fey - Tina Fey torna come autrice e interprete di un prodotto per il piccolo schermo: The Four Seasons, remake del film omonimo del 1981. 🔗cinematographe.it