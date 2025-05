' The Ferrareser' in mostra le 34 copertine E c' è un inedito dedicato a Magrini

copertine illustrate di ‘The Ferrareser’, che hanno raccontato Ferrara attraverso l’arte, la grafica e la narrazione visiva. La mostra sarà visitabile dal 3 all’11 maggio nella sala espositiva del Dosso Dossi, in via. 🔗 Ferraratoday.it - 'The Ferrareser', in mostra le 34 copertine. E c'è un inedito dedicato a Magrini Dopo il grande successo riscosso a dicembre, tornano in esposizione 34illustrate di ‘The’, che hanno raccontato Ferrara attraverso l’arte, la grafica e la narrazione visiva. Lasarà visitabile dal 3 all’11 maggio nella sala espositiva del Dosso Dossi, in via. 🔗 Ferraratoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Nts Informatica mostra i muscoli contro Sassari trascinata da un Kevin Giustino da 34 punti - Missione compiuta, serviva una prova di carattere e Rimini ha risposto presente con una prova intensa che le ha permesso di scaricare tutta la delusione provata nella trasferta sarda. Accanto al “solito” Kevin Giustino, la Carim ha ritrovato il miglior Acquarelli della stagione, ma non solo. Va... 🔗riminitoday.it

All’ex Teatro dell’Oriuolo la mostra “Vestirsi è facile / Nuove forme radicali” - Dal 3 aprile fino al 22 maggio IED Firenze presenta all’ex Teatro dell’Oriuolo la mostra “Vestirsi è facile / Nuove forme radicali”: un progetto di Dario Bartolini – Archizoom”. La mostra è il primo appuntamento di “Campo Aperto”, un programma di iniziative promosso da IED Firenze che apre alla... 🔗firenzetoday.it

Peacemaker 2: il promo della serie con John Cena mostra Christopher Smith in versione eroica - I fan di Peacemaker dovranno attendere fino ad agosto per vedere la stagione 2 e un nuovo promo condiviso da James Gunn regala qualche anticipazione. Il 21 agosto arriverà sugli schermi americani di Max la stagione 2 della serie Peacemaker e James Gunn ha condiviso online un nuovo teaser dedicato al protagonista interpretato da John Cena. Il breve video mostra Christopher Smith circondato dal caos, mentre salta dal tetto di un edificio e nel momento in cui gli viene detto che ora è un supereroe. 🔗movieplayer.it

Se ne parla anche su altri siti

'The Ferrareser', in mostra le 34 copertine. E c'è un inedito dedicato a Magrini; The Ferrareser - Mostra delle illustrazioni 2024; The Ferrareser 2024, la raccolta di copertine di una rivista 'che non c'è' per raccontare Ferrara; The Ferrareser – Mostra delle illustrazioni 2024. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

The Ferrareser atto terzo, mostra e libro in arrivo a Ferrara - Ferrara Tornano le copertine illustrate di The Ferrareser, con una mostra e un libro speciale per ... Ferrara). In parete 34 illustrazioni realizzate da altrettanti artisti di Ferrara nel corso ... 🔗msn.com