The Fantastic Four | svelati i nuovi poster retrò dei protagonisti del reboot Marvel

Marvel Studios ha svelato cinque nuovi character poster di The Fantastic Four: First Steps, offrendo un primo sguardo ufficiale alla nuova incarnazione della Prima Famiglia Marvel. Marvel Studios ha pubblicato cinque nuovi character poster dedicati a The Fantastic Four: First Steps, realizzati con un'estetica che richiama le carte collezionabili vintage. Le immagini, insieme a un video di anteprima, offrono un primo sguardo approfondito al team. Le nuove immagini di The Fantastic Four: First Steps I poster mostrano Pedro Pascal (The Last of Us, Freaky Tales) nei panni di Reed Richards alias Mr. Fantastic, Vanessa Kirby (Mission: Impossible - Dead Reckoning) in quelli di Sue Storm, ovvero la Donna Invisibile, Joseph Quinn (Stranger Things, A Quiet Place: Day One) nel ruolo di Johnny Storm, la Torcia Umana, . 🔗 Movieplayer.it - The Fantastic Four: svelati i nuovi poster retrò dei protagonisti del reboot Marvel Studios ha svelato cinquecharacterdi The: First Steps, offrendo un primo sguardo ufficiale alla nuova incarnazione della Prima FamigliaStudios ha pubblicato cinquecharacterdedicati a The: First Steps, realizzati con un'estetica che richiama le carte collezionabili vintage. Le immagini, insieme a un video di anteprima, offrono un primo sguardo approfondito al team. Le nuove immagini di The: First Steps Imostrano Pedro Pascal (The Last of Us, Freaky Tales) nei panni di Reed Richards alias Mr., Vanessa Kirby (Mission: Impossible - Dead Reckoning) in quelli di Sue Storm, ovvero la Donna Invisibile, Joseph Quinn (Stranger Things, A Quiet Place: Day One) nel ruolo di Johnny Storm, la Torcia Umana, . 🔗 Movieplayer.it

Cosa riportano altre fonti

WWE: Svelati data e luogo della Hall of Fame 2025, tutti i dettagli - Il weekend di WrestleMania 41 conquista Las Vegas e la WWE ha ufficializzato uno dei suoi eventi più importanti dell’anno in uno dei più nuovi e lussuosi hotspot della Strip. La WWE ha annunciato che la cerimonia della Hall of Fame 2025 si terrà venerdì 18 aprile alle 22:00 PT (le 7 del mattino del 19 Aprile in Italia) all’interno del BleauLive Theater del Fontainebleau Las Vegas, la struttura all’avanguardia da 90. 🔗zonawrestling.net

Inter, infortunio Zielinski: ufficiale l’esito degli esami, svelati i tempi di recupero - Le ultime sulle condizioni fisiche di Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, dopo l’ultimo infortunio. Tutti i dettagli in merito Novità importante in casa Inter, con Piotr Zielinski costretto a fermarsi per le prossime partite dopo l’infortunio accusato contro il Monza. Il centrocampista polacco salterà sicuramente la gara di Champions League contro il Feyenoord in programma martedì e poi quella contro l’Atalanta. 🔗calcionews24.com

Harry Potter, svelati i primi sei nomi del cast della serie: Paapa Essiedu e John Lithgow saranno Piton e Silente - Rivelati i primi sei nomi che formeranno il cast della serie su Harry Potter: tra questi John Lithgow, che interpreterà Albus Silente e Paapa Essiedu, che nonostante le polemiche per il colore della sua pelle è stato scelto per il ruolo di Severus Piton. Cresce l'attesa per gli attori che daranno il volto ai tre giovani protagonisti Harry, Hermione e Ron.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

The Fantastic Four: svelati i nuovi poster retrò dei protagonisti del reboot Marvel; The Fantastic Four: First Steps è il titolo ufficiale del reboot Marvel, le prime immagini e nuovi dettagli svelati al SDCC; Fantastic 4: First Steps, svelati i villain secondari che appariranno nel film MCU?; The Fantastic Four: First Steps, svelati i primi dettagli sulla trama del reboot. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

The Fantastic Four: svelati i nuovi poster retrò dei protagonisti del reboot Marvel - Marvel Studios ha pubblicato cinque nuovi character poster dedicati a The Fantastic Four: First Steps, realizzati con un'estetica che richiama le carte collezionabili vintage. Le immagini, insieme a u ... 🔗msn.com

The Fantastic Four: First Steps, il trailer svela Easter egg di WandaVision e The Last of Us - Il nuovo trailer di The Fantastic Four: First Steps sorprende con riferimenti nascosti a WandaVision e The Last of Us. Ecco tutti gli Easter egg scovati dai fan. 🔗msn.com

Nuovo trailer di The Fantastic Four: First Steps svela dettagli e riferimenti nascosti - I Marvel Studios hanno rilasciato il trailer di "The Fantastic Four: First Steps", ambientato a Times Square, con riferimenti a "WandaVision" e un cast che include Pedro Pascal e Paul Walter Hauser. 🔗ecodelcinema.com