The Couple senza pace | Mediaset sposta ancora il reality! Come cambia il palinsesto di Canale 5

spostamento al giovedì, Mediaset ha cambiato ancora idea sulla programmazione di The Couple, ormai una pedina sacrificabile contro i programmi più forti delle altre reti. Il destino di The Couple è irrimediabilmente segnato ma ora Mediaset ha un problema da gestire: la sua collocazione in palinsesto. Se solo ieri mattina era stato annunciato il passaggio di Ilary Blasi dal lunedì al giovedì sera, 18 ore fa il sempre ben informato Giuseppe Candela ha aggiornato il pubblico sull'epopea di questo Grande Fratello per coppie. Con una mossa apparentemente suicida, Mediaset ha deciso di collocare la quarta puntata di The Couple domenica 4 maggio, quando sulle altre reti concorrenti ci saranno lo speciale di Affari Tuoi con Stefano De Martino (Rai 1), Che Tempo che Fa (Nove), . 🔗 Movieplayer.it - The Couple senza pace: Mediaset sposta ancora il reality! Come cambia il palinsesto di Canale 5 Dopo lomento al giovedì,hatoidea sulla programmazione di The, ormai una pedina sacrificabile contro i programmi più forti delle altre reti. Il destino di Theè irrimediabilmente segnato ma oraha un problema da gestire: la sua collocazione in. Se solo ieri mattina era stato annunciato il passaggio di Ilary Blasi dal lunedì al giovedì sera, 18 ore fa il sempre ben informato Giuseppe Candela ha aggiornato il pubblico sull'epopea di questo Grande Fratello per coppie. Con una mossa apparentemente suicida,ha deciso di collocare la quarta puntata di Thedomenica 4 maggio, quando sulle altre reti concorrenti ci saranno lo speciale di Affari Tuoi con Stefano De Martino (Rai 1), Che Tempo che Fa (Nove), . 🔗 Movieplayer.it

Ne parlano su altre fonti

“Tutti cercano Antonino”. The Couple, Spinalbese senza pace: cosa vogliono da lui - Nella serata di lunedì 14 aprile ci sarà la seconda puntata in diretta di The Couple. Ilary Blasi spera di poter avere maggiore consenso in termini di ascolti tv. E dovrà probabilmente concentrarsi anche su Antonino Spinalbese, infatti il concorrente non sta vivendo proprio ore esaltanti. Chi stava seguendo la diretta 24 ore su 24 di The Couple si è accorto che Antonino Spinalbese sta facendo qualcosa di specifico da oltre un giorno. 🔗caffeinamagazine.it

Fridays for future, in 200 al corteo a Milano per clima e pace: "Non c’è futuro senza resistenza climatica" - Partito il corteo di Fridays for future a Milano. Circa 200 persone si sono mosse da Largo Cairoli per raggiungere l'Arco della Pace. Tantissimi i giovani e giovanissimi che hanno preso parte alla camminata per il clima, preannunciata sui canali social del movimento ispirato da Greta Thunberg. In... 🔗milanotoday.it

Roma, migliaia in coda per visitare la tomba di Papa Francesco. Parolin: “Ci ha ricordato che non c’è pace senza riconoscere l’altro” - In 200mila in piazza San Pietro per la prima messa domenicale senza il Pontefice L'articolo Roma, migliaia in coda per visitare la tomba di Papa Francesco. Parolin: “Ci ha ricordato che non c’è pace senza riconoscere l’altro” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

The Couple senza pace: Mediaset sposta ancora il reality! Come cambia il palinsesto di Canale 5; Wanda senza pace, finisce anche la storia con L-Gante. Il rapper: «Non sono più innamorato, sapevamo sarebbe successo»; The Couple: svelate le prime coppie in gara nel reality di Ilary Blasi; Ucraina, Rutte (Nato): Negoziati di pace a guida Usa non facili. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

The Couple senza pace: Mediaset sposta ancora il reality! Come cambia il palinsesto di Canale 5 - Dopo lo spostamento al giovedì, Mediaset ha cambiato ancora idea sulla programmazione di The Couple, ormai una pedina sacrificabile contro i programmi più forti delle altre reti. 🔗movieplayer.it

Non c’è pace per The Couple: ecco l’ultima trovata assurda di Mediaset (e il flop è assicurato!) - The Couple, il nuovo reality di Ilary Blasi, proprio non funziona, ma Mediaset sembra voler peggiorar le cose, anziché tentare di aggiustarle. 🔗donnapop.it

The Couple cambia ancora giorno: caos nel palinsesto Mediaset - The Couple si sposta di nuovo: non c'è pace per il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, ecco la collocazione "definitiva". 🔗gay.it