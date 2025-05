The Couple passa alla domenica | Ilary Blasi contro Stefano De Martino e Fabio Fazio

Couple che si sposta alla domenica, liberando lo slot del lunedì per l'Isola dei Famosi con Veronica Gentili. Il reality di Ilary Blasi dovrà affrontare una concorrenza agguerrita: c'è lo speciale di Affari Tuoi con il cast di Stasera tutto è possibile e c'è Fabio Fazio sul Nove. 🔗 Cambio definitivo di palinsesto per Theche si sposta, liberando lo slot del lunedì per l'Isola dei Famosi con Veronica Gentili. Il reality didovrà affrontare una concorrenza agguerrita: c'è lo speciale di Affari Tuoi con il cast di Stasera tutto è possibile e c'èsul Nove. 🔗 Fanpage.it

Leggi di più - The Couple si sposta. Dopo il flop di ascolti, ecco quando va in onda la prossima puntata del reality di Canale 5 ... 🔗davidemaggio.it

Quando va in onda la prossima puntata di The Couple?/ Data, sondaggi e la paura di Pierangelo Greco - The Couple torna in onda dopo Pasqua: ecco quando andrà in onda la prossima puntata e perché Pierangelo è in crisi. 🔗ilsussidiario.net

Le pagelle di The Couple, cosa è successo ieri: Antonino Spinalbese (5), Manila Nazzaro (4), Ilary Blasi (9) - Un ritorno frizzantino quello di The Couple. Il reality show si era fermato lo scorso lunedì, dopo la morte di Papa Francesco che Ilary Blasi ha voluto ricordare con un lungo applauso ... 🔗msn.com