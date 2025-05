The Couple cambia programmazione | cosa accadrà

Couple” cambia serata: il reality di Ilary Blasi si sposta alla domenica seraThe Couple, Ilary Blasi è tornata al timone del nuovo reality. Nelle ultime ore è emersa una novità che riguarda la programmazione del format. Il programma televisivo si sposterà alla domenica sera sfidando tutti gli altri programmi, da Le Iene a Fabio Fazio con “Che tempo che fa”.Leggi anche Zeudi Di Palma nel mirino: l’attacco dell’ex gieffina e il gesto social contro Alfonso D’ApiceUn cambio strategico?La decisione di spostare The Couple dalla prima serata infrasettimanale alla domenica nasce dall’esigenza di intercettare un pubblico più ampio e familiare, storicamente legato a quel segmento televisivo? Una mossa che mira a rilanciare lo show in una fascia considerata più “classica” per i grandi reality. 🔗 361magazine.com - “The Couple” cambia programmazione: cosa accadrà “Theserata: il reality di Ilary Blasi si sposta alla domenica seraThe, Ilary Blasi è tornata al timone del nuovo reality. Nelle ultime ore è emersa una novità che riguarda ladel format. Il programma televisivo si sposterà alla domenica sera sfidando tutti gli altri programmi, da Le Iene a Fabio Fazio con “Che tempo che fa”.Leggi anche Zeudi Di Palma nel mirino: l’attacco dell’ex gieffina e il gesto social contro Alfonso D’ApiceUn cambio strategico?La decisione di spostare Thedalla prima serata infrasettimanale alla domenica nasce dall’esigenza di intercettare un pubblico più ampio e familiare, storicamente legato a quel segmento televisivo? Una mossa che mira a rilanciare lo show in una fascia considerata più “classica” per i grandi reality. 🔗 361magazine.com

Su altri siti se ne discute

The Couple cambia ancora programmazione: il reality passa alla domenica e sfida Stefano De Martino - Il palinsesto Mediaset cambia ancora: The Couple - Una vittoria per due andrà in onda domenica sera 4 maggio 2025 al posto de Le Show dei Record. 🔗comingsoon.it

Il Turco, Canale 5 cambia idea sulla programmazione: ecco le nuove date di messa in onda - Canale 5 annuncia un cambio di programmazione per la serie Il Turco, con Can Yaman e Greta Ferro, che arriverà in Italia su Mediaset in prima visione assoluta. Il Turco, la serie internazionale con Can Yaman e Greta Ferro protagonisti, sarà trasmessa da Mediaset in prima visione assoluta per l'Italia. Dopo l'anteprima gratuita su Mediaset Infinity, il prossimo 21 marzo, andrà in onda su Canale 5. La rete ammiraglia, però, ha cambiato i suoi palinsesti primaverili, e qualche ora fa ha annunciato che anche la serie subirà un cambio di programmazione. 🔗movieplayer.it

Mare Fuori 5 cambia programmazione su Rai 2 con film e rinvio finale - Nell’attuale stagione di Mare Fuori 5, le aspettative dei fan si scontrano con un’imprevista modifica nel palinsesto di Rai 2. La puntata prevista per questa sera, mercoledì 23 aprile 2025, non sarà trasmessa in prima visione come annunciato in precedenza. Invece di assistere all’atteso episodio, gli spettatori troveranno in programmazione il film biografico Sulle ali […] L'articolo Mare Fuori 5 cambia programmazione su Rai 2 con film e rinvio finale è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Se ne parla anche su altri siti

The Couple cambia ancora programmazione: il reality passa alla domenica e sfida Stefano De Martino; The Couple cambia (ancora) giorno: Ilary Blasi, la mossa ‘kamikaze’ contro De Martino e Fazio; The Couple, cambio di programmazione: ecco l’ultima mossa di Mediaset; L’Isola dei Famosi al posto di The Couple: come cambia il palinsesto di Canale 5. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

The Couple cambia ancora programmazione: il reality passa alla domenica e sfida Stefano De Martino - Il palinsesto Mediaset cambia ancora: The Couple - Una vittoria per due andrà in onda domenica sera 4 maggio 2025 al posto de Le Show dei Record. 🔗msn.com

“The Couple” cambia programmazione: cosa accadrà - “The Couple” cambia serata: il reality di Ilary Blasi si sposta alla domenica sera. Ecco cosa è emerso nelle ultime ore ... 🔗361magazine.com

The Couple cambia ancora giorno di programmazione: ecco quando andrà in onda la prossima puntata - Mediaset cambia ancora. Conferma lo spostamento di The Couple, ma in un’altra serata rispetto a quella inizialmente stabilita: la quarta puntata del reality di Ilary Blasi andrà in onda domenica 4 ... 🔗isaechia.it