The Beatles che passione - Yellow Submarine for Africa | il musicista Germano Seggio ospite al Teatro Politeama

Germano Seggio musicista e compositore siciliano "presterà" la sue sei corde domenica 4 maggio, al Teatro Politeama di Palermo, dove si terrà lo spettacolo "The Beatles che passione - Yellow Submarine for Africa", organizzato dalle associazioni "Oltre il Possibile Onlus" e "Aiutiamo il Burundi.

The Beatles che passione – Yellow Submarine for Africa - Domenica 4 maggio 2025 alle ore 20,30 presso il Teatro Politeama di Palermo le associazioni “Oltre il Possibile Onlus” e “Aiutiamo il Burundi ETS” presentano lo spettacolo “The Beatles che passione – ... 🔗livesicilia.it

