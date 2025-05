Tg Sport – 2 5 2025

Unlimitednews.it - Tg Sport – 2/5/2025 ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – La Fiorentina perde col Betis, ma il ritorno è apertissimo – Serie A, Il Napoli a Lecce mentre l’Inter ospita il Verona – La F1 sbarca a Miami, Leclerc “Vogliamo vincere” – Finale Scudetto, Civitanova pareggia la serie con Trento– Ranieri “Restare in caso di Champions sarebbe un errore”gslUnlimited News - Notizie dal mondo 🔗 Unlimitednews.it

Tg Sport – 2/4/2025 - ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – Un Bologna da urlo ipoteca la finale di Coppa Italia – Milan, per il futuro c’è De Zerbi in pole – La Ferrari vuole rialzarsi nel Gran Premio di Suzuka – Cev Cup di volley femminile, Novara festeggia la vittoria – Tutto pronto per la 3ª edizione dello Sportcity Meeting mrv Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

Tg Sport – 7/4/2025 - ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – Roma e Juventus 1-1, Shomurodov risponde a Locatelli – Cade ancora l’Atalanta, pareggi in zona calda – A Suzuka vince Verstappen, Ferrari lontane – Pogacar non si ferma più, vince anche il Giro delle Fiandre – Cobolli, Darderi e il magic moment del tennis italiano /gtr Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

Tg Sport – 9/4/2025 - ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – Inter da sogno, battuto 2-1 il Bayern a Monaco – Lazio e Fiorentina pronte per i quarti di finale europei – Berrettini eccezionale, batte Zverev a Montecarlo – Brignone “Olimpiadi Milano-Cortina? Importante è guarire bene” – Golf, Cerchiai “Molto fieri del circuito Italian Pro Tour” gsl Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

