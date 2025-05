Tg News – 2 5 2025

News - Notizie dal mondo 🔗 Unlimitednews.it - Tg News – 2/5/2025 ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Media: “Gli Stati Uniti si ritirano dai negoziati di pace Kiev-Mosca” – In Cile terremoto di magnitudo 7,5, pericolo tsunami – Donna accoltellata nel Parmense, marito si schianta in auto – A Lamezia Terme uccide figlio dopo lite e si costituisce – A Lampedusa 11 sbarchi, 900 migranti da ieri – Montato comignolo per fumata elezione Papa su Cappella Sistina – S&P taglia il Pil mondiale a causa dei dazi – Previsioni 3B Meteo 3 MaggiogslUnlimited- Notizie dal mondo 🔗 Unlimitednews.it

Tg News – 7/4/2025 - ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – Trump agli americani: “Niente panico, non siate deboli” – Tajani conferma primi dazi Ue dal 15 Aprile – Saman Abbas, Procura chiede ergastolo per i cinque familiari – Madre killer Ilaria Sula indagata per occultamento cadavere – Uccide il nuovo compagno della sua ex e poi si toglie la vita – Ogni due minuti una donna muore per parto o gravidanza – Quasi mezzo milione di italiani emigrati tra 2022 e 2024 – Nordio “La separazione delle carriere non è punitiva per i magistrati” – Previsioni 3B Meteo 8 Aprile gsl Unlimited News - Notizie dal ... 🔗unlimitednews.it

Tg News – 2/4/2025 - ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – Confessa l’ex di Ilaria Sila, corpo trovato in una valigia – Dazi Usa, Meloni “Evitare una guerra commerciale” – Israele espande l’offensiva a Gaza – Genova, ultraleggero precipita nell’entroterra, 2 morti – Incidente sul lavoro nel veronese, morto operaio – Stroncato da polmonite Van Kilmer, l’attore aveva 65 anni – In Italia 500mila under 20 con disturbi dello spettro autistico – Trasporto marittimo, una roadmap verso la decarbonizzazione – Previsioni 3B Meteo 3 Aprile mrv Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

Tg News – 9/4/2025 - ROMA (ITALPRESS) In questa edizione: – Ue, al via contro-dazi al 25% ai prodotti Usa – Trump alle aziende: “Venite subito da noi, dazi zero” – Re Carlo III, discorso al Parlamento Italiano – Mosca “Scontro diretto con truppe europee in Ucraina” – Omicidio Ilaria Sula, Samson vuole chiedere scusa alla famiglia – Delitto Garlasco, Pg chiede di respingere richiesta semilibertà di Stasi – Cassazione, su Carta d’Identità torna il termine “Genitore” – Il “Pensiero Binario” del Gruppo FS alla Milano Design Week – Previsioni 3B Meteo 10 Aprile gsl Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

