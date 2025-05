Tg Economia – 2 5 2025

Tg Economia – 2/5/2025 ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Standard and Poor's taglia le stime del Pil mondiale– A marzo sale la disoccupazione– Dazi, Europa e Stati Uniti al bivio

Tg Economia – 11/4/2025 - ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – Referendum, con "Futura" la Cgil lancia la corsa al quorum – Intesa Sanpaolo, design chiave del successo per il Made in Italy – Materiali per le costruzioni, il 2024 anno positivo – Immobili, le mappe catastali sono disponibili anche on line

Tg Economia – 16/4/2025 - ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – Inflazione ancora in crescita a marzo – Ue ed Emirati Arabi verso un accordo di libero scambio – Open-es Camp, investire in ESG un'opportunità per le Pmi – Sicurezza sul lavoro, un bando a fondo perduto per le aziende

Tg Economia – 30/4/2025 - ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – Il Pil accelera nel primo trimestre – Ue, tasso di occupazione al 76% – Innovazione ed export punti di forza del florovivaismo – Buone notizie per chi inizia un'attività, pagherà 50% dei contributi

Dazi, l'annuncio di Trump: tariffe reciproche in tutto il mondo, all'Ue 20%; Finisce la scuola, ecco le vacanze, a giugno 15 milioni arrivi; Btp Più, chiusi ordini. Raccolta totale a 14,9 miliardi, Mef alza i tassi; Economia – È Domenico Beccidelli il nuovo presidente di Federlazio Frosinone. Prende il posto di Nino Polito.