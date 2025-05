Tether punta sulla Juvents dialogo in corso con Exor

Tether, scalda i tifosi bianconeri con un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Dopo aver acquisito il 10,12% della Juventus, Tether si propone come partner strategico, non solo finanziario. “Vogliamo contribuire al successo della nostra squadra del cuore”, dichiara Ardoino, tifoso juventinoL'articolo Tether punta sulla Juvents, dialogo in corso con Exor proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Ilprimatonazionale.it - Tether punta sulla Juvents, dialogo in corso con Exor Nuovi scenari per la Juventus Paolo Ardoino, CEO di, scalda i tifosi bianconeri con un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Dopo aver acquisito il 10,12% della Juventus,si propone come partner strategico, non solo finanziario. “Vogliamo contribuire al successo della nostra squadra del cuore”, dichiara Ardoino, tifoso juventinoL'articoloinconproviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Ilprimatonazionale.it

Su questo argomento da altre fonti

Ma il governo punta al dialogo con le toghe - Nonostante le barricate, l’iter parlamentare della riforma non cambia. E lo spazio per trattare c’è ancora. A partire dal 5 marzo, quando avvocati e magistrati verranno ascoltati a Roma. Al di là degli slogan, l’Anm di Cesare Parodi apre degli spiragli su alcuni punti. Pd, M5s e Cgil fanno la ola ai magistrati. Antonio Di Pietro a sorpresa: «Incomprensibile». Lo speciale contiene due articoli. Continua a leggere 🔗laverita.info

Meloni e Vance a Roma: il secondo atto del dialogo con Trump per evitare la guerra commerciale - Oggi Roma diventa il palcoscenico di un incontro di alto livello tra la premier italiana Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Questo appuntamento segue di appena un giorno il vertice tra Meloni e il presidente americano Donald Trump, avvenuto ieri nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington. L’incontro di oggi rappresenta una sorta di “secondo atto” di un dialogo strategico, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti, evitare una guerra commerciale tra USA e Unione Europea, e affrontare temi cruciali come la difesa e la cooperazione ... 🔗quotidiano.net

Omicidio Pierina, attesa per la decisione sulla scarcerazione Dassilva: la difesa punta su Manuela Bianchi - È attesa tra domani e lunedì la decisione del gip Vinicio Cantarini sulla scarcerazione di Louis Dassilva: mentre per il procuratore Daniele Paci permangono "gravi indizi" a carico dell’indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, l'avvocato difensore, Riario Fabbri, ha spiegato a Fanpage.it che ha depositato una memoria in cui spiega perché dovrebbe essere scarcerato: "Si basa tutto sulla figura di Manuela Bianchi". 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Tether investe ancora sulla Juventus e punta a rivoluzionare il calcio digitale; UFFICIALE - Juventus, la società di crypto Tether compra una quota di minoranza: il comunicato; Juve, Tether entra nell’azionariato: la criptovaluta dei fan di Trump è il nuovo socio di minoranza....; Paolo Ardoino fa coraggio alla Juventus: il post del CEO di Tether fa sognare i tifosi. 🔗Cosa riportano altre fonti

Tether supera il 10% del capitale juventus, punta a innovare il club con nuove tecnologie - Tether aumenta la quota nella Juventus oltre il 10%, diventando secondo azionista e avviando una collaborazione tecnologica per innovare il coinvolgimento dei tifosi e la gestione finanziaria del club ... 🔗gaeta.it

Juve, Tether possiede più del 10% del club: cosa cambia per i bianconeri - con Tether che punta su Juventus come veicolo per espandersi anche nel mondo dello sport. Si tratta di un’opportunità per il club di allargare i propri orizzonti commerciali e mediatici. 🔗quifinanza.it

Tether rafforza la sua partecipazione nella Juventus FC, mentre cresce l’interesse per le meme coin sportive - Tether amplia la sua partecipazione nella Juventus, mentre il mondo crypto si apre a progetti innovativi come Fantasy Pepe che fondono calcio e blockchain. 🔗primonumero.it