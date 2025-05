Testo video e significato di Scelte Stupide Fedez e Clara raccontano la fine di un amore vissuto in gabbia

Fedez ha pubblicato il primo brano post-Sanremo 2025: si tratta di Scelte Stupide in collaborazione con Clara. Un racconto cinico e disilluso sulla fine di un amore, rinchiuso in una gabbia dorata. Qui il Testo, il video e il significato di Scelte Stupide. 🔗 ha pubblicato il primo brano post-Sanremo 2025: si tratta diin collaborazione con. Un racconto cinico e disilluso sulladi un, rinchiuso in unadorata. Qui il, ile ildi. 🔗 Fanpage.it

