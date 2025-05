Tesla in cerca di un nuovo Ceo? Per il Wsj il Cda vorrebbe spodestare Musk

Tesla. Il Cda della multinazionale di veicoli elettrici sarebbe alla ricerca di un sostituto di Elon Musk nel ruolo di Ceo. È quanto emergerebbe da indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, prontamente smentite dall’azienda, ma che il quotidiano finanziario statunitense avrebbe confermato, perlomeno riportando la volontà di alcuni membri del consiglio d’amministrazione.Di certo c’è che i maggiori azionisti della casa automobilistica siano irritati per il crollo di vendite e utili e che, per rassicurare gli investitori, il multimiliardario è stato costretto a promettere di lasciare il ruolo di capo del Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge) ricoperto nell’amministrazione Trump, tornando a dedicarsi “quasi a tempo pieno” a Tesla.Il malcontento del Cda di TeslaAl centro del malumore del board di Tesla ci sarebbe, infatti, il sostanziale allontanamento di Elon Musk dagli affari della casa automobilistica che ha creato, perché sempre più distratto dalla politica. 🔗 Quifinanza.it - Tesla in cerca di un nuovo Ceo? Per il Wsj il Cda vorrebbe spodestare Musk Voci di insurrezione in. Il Cda della multinazionale di veicoli elettrici sarebbe alla ridi un sostituto di Elonnel ruolo di. È quanto emergerebbe da indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, prontamente smentite dall’azienda, ma che il quotidiano finanziario statunitense avrebbe confermato, perlomeno riportando la volontà di alcuni membri del consiglio d’amministrazione.Di certo c’è che i maggiori azionisti della casa automobilistica siano irritati per il crollo di vendite e utili e che, per rassicurare gli investitori, il multimiliardario è stato costretto a promettere di lasciare il ruolo di capo del Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge) ricoperto nell’amministrazione Trump, tornando a dedicarsi “quasi a tempo pieno” a.Il malcontento del Cda diAl centro del malumore del board dici sarebbe, infatti, il sostanziale allontanamento di Elondagli affari della casa automobilistica che ha creato, perché sempre più distratto dalla politica. 🔗 Quifinanza.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Usa, “Tesla cerca nuovo CEO per sostituire Musk”, l’azienda: “Fake news, grande fiducia ad Elon e alla sua capacità di portare avanti piano di crescita” - Voci insistenti parlano di un cambio al vertice dopo il crollo delle azioni, ma la presidente Robyn Denholm smentisce: “Il consiglio non ha mai cercato un sostituto” Secondo alcune indiscrezioni, il consiglio di amministrazione di Tesla sarebbe alla ricerca di un nuovo amministratore delegato 🔗ilgiornaleditalia.it

Tesla cerca un nuovo CEO per sostituire Elon Musk dopo il crollo delle azioni - Il consiglio di amministrazione di Tesla ha iniziato a cercare un nuovo CEO per sostituire il fondatore Elon Musk. Lo riporta il Wall Street Journal. Secondo il quotidiano la decisione è stata presa dopo il crollo delle azioni e degli utili di Tesla. Alcuni investitori ritengono che Musk sia troppo impegnato con il suo lavoro di capo del Dipartimento per l'Efficienza Pubblica (DOGE), che pure sembra volgere al termine. 🔗quotidiano.net

Tesla, Musk verso l’uscita? Il consiglio cerca un nuovo ceo (e lui forse non lo sa) - Il momento non è dei migliori per Elon Musk, e la proverbiale armatura da Iron Man sembra iniziare a fare acqua. Dopo aver annunciato l’imminente uscita dal ruolo di capo del Dipartimento per l’Efficienza pubblica, l’imprenditore più instancabile — e divisivo — del pianeta potrebbe vedersi sfilare anche la sua poltrona più preziosa: quella di ceo di Tesla, l’azienda che ha fondato, portato in cima al mondo e ora rischia di guardare da fuori. 🔗thesocialpost.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Wsj: il board di Tesla cerca un nuovo ceo per sostituire Elon Musk. L’azienda smentisce; Wsj: Tesla cerca un nuovo Ceo al posto di Musk. X: articolo falso; Tesla in cerca di un nuovo Ceo? Per il Wsj il Cda vorrebbe spodestare Musk; Wsj: cda Tesla cerca nuovo ceo per sostituire Musk. Azienda smentisce. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Wsj: Tesla cerca un nuovo Ceo al posto di Musk. X: articolo falso - Elon Musk nella bufera. Secondo il Wall Street Journal, con il titolo di Tesla in forte calo e alcuni investitori "irritati" per i risultati del gruppo dell'auto elettrica e per l'apparente "disintere ... 🔗msn.com

Tesla, cda cerca un nuovo Ceo per sostituire il fondatore Elon Musk: la decisione dopo il crollo di azioni e utili - Il consiglio di amministrazione di Tesla cerca un nuovo CEO per sostituire il fondatore Elon Musk. Lo riporta il Wall Street Journal. La ... 🔗msn.com

Wsj: il board di Tesla cerca un nuovo ceo per sostituire Elon Musk. L’azienda smentisce - Secondo il Wall Street Journal, il cda dell’azienda avrebbe già avviato la ricerca. A pesare, le performance della società e il progressivo disimpegno del Ceo ... 🔗ilsole24ore.com