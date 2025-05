Tesla e auto elettriche cinesi in Italia immatricolazioni in aumento ad aprile

aprile, stando ai dati appena pubblicati dal Mit, le immatricolazioni di Tesla in Italia sono cresciute del 29,28% a 446 vetture, in controtendenza con i dati registrati nell'Unione europea (-36% nel mese e -45% nel primo trimestre, come era emerso dai dati Acea di fine aprile). L'aumento in Italia segue il rialzo di marzo (+51,3%), il calo di febbraio (-54,46%) e il +0,99% di gennaio. Resta comunque negativo il bilancio dei primi quattro mesi dell'anno, con 3.916 immatricolazioni, in discesa del 3,67% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nell'intero 2024 le immatricolazioni del colosso delle auto elettriche erano scese del 5,91%. Un segnale forte arriva dalla Cina: MG Motor, gruppo controllato dal colosso Saic Motor, in Italia ad aprile ha immatricolato 5.488 vetture (+50,56%, contro il rialzo registrato in Europa con un +48,6% in marzo e un +33,5% nel trimestre).

