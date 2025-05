Terzo Mandato Bocchino Lega | Mastella pensi ai problemi di Benevento e si goda la pensione

Mastella piuttosto che parlare a vanvera di questioni rispetto alle quali non ha alcuna competenza e nemmeno interessi politici in quanto egli non è leader di alcun partito politico, come invece vorrebbe far credere, ma soltanto di un movimento civico provinciale, pensasse ai tanti problemi della città di Benevento e della martoriata sanità rispetto alla quale è prono e a De Luca e al Pd". Così il segretario provinciale della Lega Salvini Premier di Benevento, Luigi Bocchino, a proposito dell'intervento del sindaco di Benevento sul Terzo Mandato ai governatori. "Dai trasporti alla sanità, dall'idrico alle politiche sociali, dai concorsi al sistema degli uffici comunali, la città di Benevento è un fallimento totale e il sindaco invece che pensare a migliorare le cose addirittura sproloquia sul Terzo Mandato in Friuli.

