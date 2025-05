Terza Categoria I gironi C ed E tornano in campo | il programma della 27^giornata

della Spes e l'Apiro in casa della Serra Volante, Maiolati Pianello-Albacina è lo scontro diretto per i playoff, la Valle Del Giano ospite dell'Atletico 2008, il Largo Europa cerca punti pesanti contro la Junior Osimana, la Junior Jesina contro il Polverigi per sperare e Fabriano-Poggio San Marcello per rialzarsi; nel girone E derby tra Abbadiense ed AC Appignano, decisivo per la corsa ai playoff

VALLESINA, 2 MAGGIO 2025-Dopo due settimane di stop, tra la Pasqua e i funerali di Papa Francesco, è pronta a tornare in campo la Terza Categoria marchigiana, con una ventisettesima giornata che si preannuncia entusiasmante: siamo entrati nella corsa finale, e le squadre ancora in lotta per gli obiettivi più importanti devono vendere cara la pelle per avere successo.

Terza Categoria / Il racconto della 25^giornata dei gironi C ed E - Il Real Sassoferrato espugna la Serra Volante e l’Urbanitas Apiro segue la scia contro il Maiolati Pianello, Valle Del Giano e Largo Europa vincono i derby contro Fabriano e Junior Jesina e prendono posto nella lotta playoff, Atletico e Junior Osimana e Cameratese e Poggio San Marcello si fermano sull’1-1 e la Spes batte il Polverigi; nel girone E l’AC Appignano torna alla vittoria in casa della Junior Montemilone e consolida il quinto posto VALLESINA, 9 APRILE 2025-Il campionato di Terza Categoria è più vivo che mai. 🔗.com

Terza Categoria / Il Real Sassoferrato sorpassa l’Apiro e si prende il primo posto: il racconto della 24^giornata dei gironi C ed E - I sentinati battono per 2-0 il Fabriano ed approfittano della sconfitta rosanero contro la Cameratese per volare a +1, la Valle Del Giano vince lo scontro playoff con il Maiolati Pianello, Poggio San Marcello ed Albacina si annullano, il derby di Jesi termina 1-1, l’Atletico 2008 rimonta il Polverigi e la Junior Osimana supera la Serra Volante; nel girone E l’AC Appignano cade in casa contro la Petriolese ma mantiene il quinto posto VALLESINA, 2 APRILE 2025-Tante emozioni e tante sorprese nella ventiquattresima giornata di Terza Categoria, disputata nello scorso fine settimana. 🔗.com

Terza Categoria / Il programma della 26^giornata dei gironi C ed E - Real Sassoferrato e Urbanitas Apiro proseguono il duello per il titolo contro Atletico 2008 e Fabriano, la Valle Del Giano difende il terzo posto contro la Serra Volante, il Largo Europa a Polverigi, l’Albacina contro la Cameratese e il Maiolati Pianello a Poggio San Marcello per la lotta playoff e Junior Osimana-Spes Jesi anticipo del venerdì; nel girone E l’AC Appignano cerca continuità per il quinto posto contro l’Elite Tolentino B VALLESINA, 11 APRILE 2025-Siamo alle battute finali del campionato di Terza Categoria. 🔗.com

