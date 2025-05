Terremoto in Cile scossa di magnitudo 7 5 | allarme tsunami

Terremoto in Cile. Il sisma di magnitudo 7.5 è stato registrato al largo del sud del Paese ed è stata emessa un'allerta tsunami.Secondo le informazioni preliminari del Centro sismologico nazionale Cileno, la scossa è stata registrata alle 8.58 di mattina (ora locale) e l'epicentro è stato individuato a 218,1 chilometri a sud di Puerto Williams, a una profondità di 10 chilometri. Il Servizio idrografico e oceanografico della Marina militare Cilena (Shoa) ha emesso un'allerta tsunami chiedendo di evacuare la zona costiera della regione di Magallanes e ha dichiarato lo stato di allerta in una zona del Territorio antartico Cileno.L'annuncio di Boric dopo il Terremoto in Cile"Chiediamo di evacuare tutta la zona costiera della regione di Magallanes. In questo momento il nostro dovere è prevenire e seguire le indicazioni delle autorità.

