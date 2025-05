Terremoto in Cile scossa di magnitudo 7 4 nel Sud del Paese Allerta tsunami | “Evacuare regione di Magallanes”

Terremoto di 7.5 gradi della scala Richter è stato avvertito oggi nella regione di Magallanes, nell'estremo sud del Cile: Allerta tsunami. Il presidente Boric: "Evacuare tutta l'area". 🔗 Potentedi 7.5 gradi della scala Richter è stato avvertito oggi nelladi Magallanes, nell'estremo sud del. Il presidente Boric: "Evacuare tutta l'area". 🔗 Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Scossa sismica nel sud del Cile: terremoto di magnitudo 4.5 avvertito in tre regioni - Un terremoto di media intensità, di magnitudo 4.5, ha colpito oggi le regioni meridionali del Cile, interessando in particolare Ñuble, Biobío e Araucanía. La scossa, avvertita dalla popolazione ma al momento senza notizie di danni gravi, è stata registrata alle 12.37 ora locale. Secondo quanto comunicato dal Centro Sismologico dell’Università del Cile, l’evento si è verificato in mare, a una profondità di 33,5 chilometri. 🔗thesocialpost.it

Terremoto in Cile, scossa di magnitudo 7.5: allarme tsunami - Terremoto in Cile. Il sisma di magnitudo 7.5 è stato registrato al largo del sud del Paese ed è stata emessa un’allerta tsunami. Secondo le informazioni preliminari del Centro sismologico nazionale cileno, la scossa è stata registrata alle 8.58 di mattina (ora locale) e l’epicentro è stato individuato a 218,1 chilometri a sud di Puerto Williams, a una profondità di 10 chilometri. Il Servizio idrografico e oceanografico della Marina militare cilena (Shoa) ha emesso un’allerta tsunami chiedendo di evacuare la zona costiera della regione di Magallanes e ha dichiarato lo stato di allerta in una ... 🔗lapresse.it

Terremoto, forte scossa di magnitudo 6.9: dove e quando è successo - Notizia in aggiornamento – Un terremoto intenso di magnitudo 6.9 ha scosso la costa della Nuova Britannia, situata nella Papua Nuova Guinea. L’evento sismico, registrato ieri a pochi km al largo, ha portato all’attivazione immediata delle procedure di emergenza da parte delle autorità locali e internazionali, a causa del potenziale rischio per la popolazione e le infrastrutture. Come per ogni scossa con epicentro sotto al mare, infatti, il pericolo è lo svilupparsi di un’onda anomala. 🔗tvzap.it

Se ne parla anche su altri siti

Terremoto in Cile, scossa magnitudo 7.5: allerta tsunami; Scossa di terremoto di magnitudo 7,5 in Cile: lanciata allerta tsunami; Terremoto in Cile, scossa di magnitudo 7.5: allarme tsunami - LaPresse; Terremoto in Cile, violenta scossa di magnitudo 7.4 nel Sud del Paese: allerta tsunami. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Terremoto in Cile, violenta scossa di magnitudo 7.4 nel Sud del Paese: allerta tsunami - Potente terremoto di 7.5 gradi della scala Richter è stato avvertito oggi nella regione di Magallanes, nell'estremo sud del Cile: allerta tsunami ... 🔗fanpage.it

Terremoto Cile di magnitudo 7.5, allerta tsunami: scossa avvertita anche in Argentina - Un violento terremoto di magnitudo 7.5 sulla scala Richter ha colpito la regione di Magallanes, nell’estremo sud del Cile, al confine con l’Argentina. A darne comunicazione sono ... 🔗ilgazzettino.it

Terremoto in Cile, scossa magnitudo 7.5: allerta tsunami - Le autorità hanno invitato la popolazione residente a evacuare la regione di Magallanes ... 🔗adnkronos.com