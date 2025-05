Terremoto in Cile la sirena d’allarme e l’evacuazione

sirena d’allarme e l’evacuazione per il rischio tsunami dopo il Terremoto di magnitudo 7.5 registrato al largo del sud del Cile. Secondo le informazioni preliminari del Centro sismologico nazionale Cileno, la scossa è stata registrata alle 8.58 di mattina ora locale e l’epicentro è stato individuato a 218,1 chilometri a sud di Puerto Williams, a una profondità di 10 chilometri.Il Servizio idrografico e oceanografico della Marina militare Cilena (Shoa) ha emesso un’allerta tsunami chiedendo di evacuare la zona costiera della regione di Magallanes e ha dichiarato lo stato di allerta in una zona del Territorio antartico Cileno. 🔗 Lapresse.it - Terremoto in Cile, la sirena d’allarme e l’evacuazione Nei video postati sui social il suono dellaper il rischio tsunami dopo ildi magnitudo 7.5 registrato al largo del sud del. Secondo le informazioni preliminari del Centro sismologico nazionaleno, la scossa è stata registrata alle 8.58 di mattina ora locale e l’epicentro è stato individuato a 218,1 chilometri a sud di Puerto Williams, a una profondità di 10 chilometri.Il Servizio idrografico e oceanografico della Marina militarena (Shoa) ha emesso un’allerta tsunami chiedendo di evacuare la zona costiera della regione di Magallanes e ha dichiarato lo stato di allerta in una zona del Territorio antarticono. 🔗 Lapresse.it

Scossa sismica nel sud del Cile: terremoto di magnitudo 4.5 avvertito in tre regioni - Un terremoto di media intensità, di magnitudo 4.5, ha colpito oggi le regioni meridionali del Cile, interessando in particolare Ñuble, Biobío e Araucanía. La scossa, avvertita dalla popolazione ma al momento senza notizie di danni gravi, è stata registrata alle 12.37 ora locale. Secondo quanto comunicato dal Centro Sismologico dell’Università del Cile, l’evento si è verificato in mare, a una profondità di 33,5 chilometri. 🔗thesocialpost.it

Accadde oggi: 27 febbraio, il disastroso terremoto in Cile - Il sisma causò 521 morti e 52 dispersi, con 2 milioni di sfollati Durante la notte del 27 febbraio 2010, alle 03:34 locali, il Cile fu colpito da un devastante terremoto di Mw 8.8, con una lunga scossa della durata di … Continua L'articolo Accadde oggi: 27 febbraio, il disastroso terremoto in Cile proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com

Terremoto di magnitudo 7,5 avvertito nel sud del Cile: allerta tsunami - Un terremoto di magnitudo 7,5 ha colpito l’estremo sud del Cile, al confine con l’Argentina. Il sisma ha avuto luogo alle 8:58 e il suo epicentro (a una profondità di 10 chilometri) è stato localizzato nelle acque dell’oceano a sud dei due Paesi, a 218 chilometri da Puerto Williams e ipocentro a 10 chilometri di profondità. Subito scattata l’allerta tsunami. Su X il presidente cileno Gabriel Boric ha invitato gli abitanti a evacuare le zone costiere della regione di Magallanes: «In questo momento è nostro dovere prevenire e obbedire alle autorità, tutte le nostre risorse sono state messe a ... 🔗lettera43.it

