Terremoto in Cile evacuazioni per allerta tsunami

Sono in corso nel sud del Cile le evacuazioni dopo l'allerta tsunami emessa per la scossa di Terremoto di magnitudo 7.5 registrata al largo della costa meridionale. A Punta Arenas, situata nella Patagonia Cilena e sullo Stretto di Magellano, che collega l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico, le strade si sono rapidamente riempite di residenti in cerca di riparo.

