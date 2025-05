Terremoto improvviso si alza fumo dalle colline | le immagini spaventose VIDEO

Quando la terra inizia a tremare, l'aria si riempie di una tensione palpabile, quasi elettrica, che percorre le strade e penetra nelle case. In un batter d'occhio, il familiare si trasforma in incerto, e le colline, solitamente serene, si avvolgono di polvere come un velo di mistero. Le immagini che arrivano da queste terre raccontano di un paesaggio sconvolto da una scossa di Terremoto che ha lasciato il segno non solo sulla terra, ma anche nell'animo di chi l'ha vissuto. Il fragore del sisma ha risvegliato timori antichi, mentre la polvere, sollevata dalla vibrazione del terreno, si è innalzata come un fantasma sopra le colline. Le autorità hanno confermato che, tra le scosse registrate in quelle ore, questa è stata la più intensa. Sebbene le strutture sembrino aver resistito all'urto, l'eco dell'evento ha lasciato molti con il cuore in gola.

Incendio a Roma, fiamme in zona Marconi: in cielo si alza una colonna di fumo visibile da lontano - Colonna di fumo nero si alza da Marconi a Roma, a pochi passi da piazza Meucci: "Adesso tutta la zona è grigia dal fumo chiudete le finestre", scrivono alcuni residenti.

Scosse di terremoto in Italia: tanta paura all'improvviso - Oggi si sono verificate diverse scosse di terremoto, tutte di intensità relativamente lieve, con nessuna sopra la magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter. Il primo evento sismico è stato registrato in Calabria, precisamente a quattro chilometri a nord ovest di Melissa, in provincia di Crotone, alle 4:21 della notte scorsa. L'Ingv ha segnalato una scossa di magnitudo 2.8 gradi, non lontano da Carfizzi e San Nicola dell'Alto, a 31 chilometri da Crotone e 60 da Catanzaro.

Terremoto in Italia nella notte: tanta paura, la scossa all'improvviso - Paura nella notte: una scossa di terremoto di magnitudo 2,8 è stata registrata 51 minuti dopo la mezzanotte in Valle d'Aosta. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma è avvenuto a otto chilometri di profondità, con epicentro tra i comuni di Quart, Oyace e Nus.

