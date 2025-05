Terremoto forte scossa di magnitudo 7 7 | allerta tsunami

Tvzap.it - Terremoto, forte scossa di magnitudo 7.7: allerta tsunami Il cielo è limpido, l’aria è ferma, e il mare riflette una calma irreale. Gli abitanti si svegliano con i gesti consueti: un caffè caldo, il rumore del rubinetto che scorre, le voci ovattate dei notiziari in sottofondo. Niente lascia presagire che qualcosa stia per cambiare. Poi, senza alcun preavviso, la terra si scuote con una forza primordiale. Le pareti vibrano, i mobili si spostano, le finestre esplodono in schegge. I cani abbaiano, i bambini urlano, gli adulti cercano riparo sotto tavoli, stipiti, qualunque cosa sembri offrire un rifugio. L’elettricità si interrompe, le linee telefoniche cadono. (Continua dopo la foto.)Nel silenzio spezzato solo dal fragore dei crolli e dalle urla, il mondo intero sembra fermarsi. Chi riesce a uscire all’aperto vede scene di caos: polvere, crepe nell’asfalto, facciate lesionate, persone che corrono verso le alture. 🔗 Tvzap.it

Terremoto, forte scossa di magnitudo 6.9: dove e quando è successo - Notizia in aggiornamento – Un terremoto intenso di magnitudo 6.9 ha scosso la costa della Nuova Britannia, situata nella Papua Nuova Guinea. L’evento sismico, registrato ieri a pochi km al largo, ha portato all’attivazione immediata delle procedure di emergenza da parte delle autorità locali e internazionali, a causa del potenziale rischio per la popolazione e le infrastrutture. Come per ogni scossa con epicentro sotto al mare, infatti, il pericolo è lo svilupparsi di un’onda anomala. 🔗tvzap.it

Terremoto, forte scossa di magnitudo 4.2 poco fa in Italia - Una scossa di terremoto di magnitudo superiore a 4 è stata registrata oggi, martedì 18 marzo, nella zona di Potenza. L'articolo Terremoto, forte scossa di magnitudo 4.2 poco fa in Italia proviene da TvZap. 🔗tvzap.it

Terremoto oggi a Foggia, forte scossa di magnitudo tra 4.4 e 4.9 avvertita in tutta la Puglia - La scossa di terremoto di oggi in provincia di Foggia con magnitudo tra 4.4 e 4.9 è stata avvertito distintamente in tutta la Puglia ma anche in Molise e Abruzzo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Scossa di terremoto di magnitudo 7,5 in Cile: lanciata allerta tsunami - Roma, 2 mag. (askanews) – Un allarme tsunami è stato lanciato in Cile a seguito di una forte scossa di terremoto di magnitudo 7,5 sulla scala Richter. L’allerta tsunami è stata emessa dopo un violento ... 🔗askanews.it

Cile, terremoto di magnitudo 7,5 avvertito anche in Argentina. Allerta tsunami - Secondo quanto riferito dal Centro sismologico nazionale (Csn), il sisma ha avuto luogo alle 8:58 (ora locale): il suo epicentro è stato localizzato a 218,1 chilometri a sud di Puerto Williams, a una ... 🔗tg24.sky.it

Terremoto Cile di magnitudo 7.5, allerta tsunami: scossa avvertita anche in Argentina - Un violento terremoto di magnitudo 7.5 sulla scala Richter ha colpito la regione di Magallanes, nell’estremo sud del Cile, al confine con l’Argentina. A darne comunicazione sono ... 🔗msn.com