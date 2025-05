Terremoto di magnitudo 75 avvertito nel sud del Cile | allerta tsunami

Terremoto di magnitudo 7,5 ha colpito l’estremo sud del Cile, al confine con l’Argentina. Il sisma ha avuto luogo alle 8:58 e il suo epicentro (a una profondità di 10 chilometri) è stato localizzato nelle acque dell’oceano a sud dei due Paesi, a 218 chilometri da Puerto Williams e ipocentro a 10 chilometri di profondità. Subito scattata l’allerta tsunami. Su X il presidente Cileno Gabriel Boric ha invitato gli abitanti a evacuare le zone costiere della regione di Magallanes: «In questo momento è nostro dovere prevenire e obbedire alle autorità, tutte le nostre risorse sono state messe a disposizione delle popolazioni». Sospese le attività acquatiche e di navigazione nella provincia argentina della Terra del Fuoco.Llamamos a evacuar borde costero en toda región de Magallanes. En estos momentos nuestro deber es prevenir y hacer caso a autoridades. 🔗 Lettera43.it - Terremoto di magnitudo 7,5 avvertito nel sud del Cile: allerta tsunami Undi7,5 ha colpito l’estremo sud del, al confine con l’Argentina. Il sisma ha avuto luogo alle 8:58 e il suo epicentro (a una profondità di 10 chilometri) è stato localizzato nelle acque dell’oceano a sud dei due Paesi, a 218 chilometri da Puerto Williams e ipocentro a 10 chilometri di profondità. Subito scattata l’. Su X il presidenteno Gabriel Boric ha invitato gli abitanti a evacuare le zone costiere della regione di Magallanes: «In questo momento è nostro dovere prevenire e obbedire alle autorità, tutte le nostre risorse sono state messe a disposizione delle popolazioni». Sospese le attività acquatiche e di navigazione nella provincia argentina della Terra del Fuoco.Llamamos a evacuar borde costero en toda región de Magallanes. En estos momentos nuestro deber es prevenir y hacer caso a autoridades. 🔗 Lettera43.it

