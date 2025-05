Terremoto di magnitudo 7 5 nel Sud del Cile | allerta tsunami Il presidente ordina l’evacuazione delle coste

Terremoto di 7.5 gradi della scala Richter è stato avvertito nella regione di Magallanes, nell'estremo sud del Cile al confine con l'Argentina. Lo riferiscono le autorità della Protezione Civile (Senapred) che hanno emesso anche un'allerta per il rischio di uno tsunami. Secondo informazioni preliminari del Centro sismologico nazionale (Csn), il Terremoto ha avuto luogo alle 8.58 e il suo epicentro è stato localizzato 218,1 chilometri a sud di Puerto Williams, a una profondità di 10 chilometri. Il presidente Gabriel Boric ha invitato la popolazione ad evacuare le zone costiere della regione: "In questo momento è nostro dovere prevenire e obbedire alle autorità, tutte le nostre risorse sono state messe a disposizione delle popolazioni".

