Terremoto di 75 oggi in Cile | è allerta tsunami

Cile, 2 maggio 2025 – Un potente Terremoto ha colpito l’estremità sud del Cile, al confine con l’Argentina. La magnitudo misurata è di 7.5 gradi della scala Richeter: le autorità hanno emesso un’allerta tsunami.Secondo informazioni preliminari del Centro sismologico nazionale (Csn), il sisma è stato registrato alle 8:58 locali, l’epicentro è stato localizzato in mare a 218,1 chilometri a sud di Puerto Williams, a una profondità di 10 chilometri. La zona che più ha avvertito la scossa è quella di Magallanes. Il presidente Gabriel Boric ha invitato la popolazione ad evacuare le zone costiere della regione. "In questo momento è nostro dovere prevenire e obbedire alle autorità, tutte le nostre risorse sono state messe a disposizione delle popolazioni", ha scritto Boric su X. 🔗 Quotidiano.net - Terremoto di 7,5 oggi in Cile: è allerta tsunami Santiago del, 2 maggio 2025 – Un potenteha colpito l’estremità sud del, al confine con l’Argentina. La magnitudo misurata è di 7.5 gradi della scala Richeter: le autorità hanno emesso un’.Secondo informazioni preliminari del Centro sismologico nazionale (Csn), il sisma è stato registrato alle 8:58 locali, l’epicentro è stato localizzato in mare a 218,1 chilometri a sud di Puerto Williams, a una profondità di 10 chilometri. La zona che più ha avvertito la scossa è quella di Magallanes. Il presidente Gabriel Boric ha invitato la popolazione ad evacuare le zone costiere della regione. "In questo momento è nostro dovere prevenire e obbedire alle autorità, tutte le nostre risorse sono state messe a disposizione delle popolazioni", ha scritto Boric su X. 🔗 Quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Le notizie più recenti da fonti esterne

