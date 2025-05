Terremoto di 75 gradi in Cile allerta tsunami

Terremoto di 7,5 gradi della scala Richter è stato avvertito nella regione di Magallanes, nell'estremo sud del Cile al confine con l'Aregentina. Lo riferiscono le autorità della Protezione Civile (Senapred) che hanno emesso anche un' allerta per il rischio di uno tsunami.

I Campi Flegrei tremano ancora: terremoto da 4.4 gradi avvertito anche a Napoli - Nella notte, poco prima dell'una e trenta, una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. L'epicentro è stato localizzato tra Pozzuoli e il quartiere Bagnoli, con una profondità di circa 2 chilometri. Il sisma è stato avvertito distintamente non solo a Pozzuoli, ma anche nei quartieri occidentali di Napoli. In molti sono scesi in strada per cercare rifugio in spazi aperti lontano dagli edifici, alcuni dei quali hanno subito danni. 🔗ilfoglio.it

Scossa sismica nel sud del Cile: terremoto di magnitudo 4.5 avvertito in tre regioni - Un terremoto di media intensità, di magnitudo 4.5, ha colpito oggi le regioni meridionali del Cile, interessando in particolare Ñuble, Biobío e Araucanía. La scossa, avvertita dalla popolazione ma al momento senza notizie di danni gravi, è stata registrata alle 12.37 ora locale. Secondo quanto comunicato dal Centro Sismologico dell’Università del Cile, l’evento si è verificato in mare, a una profondità di 33,5 chilometri. 🔗thesocialpost.it

Accadde oggi: 27 febbraio, il disastroso terremoto in Cile - Il sisma causò 521 morti e 52 dispersi, con 2 milioni di sfollati Durante la notte del 27 febbraio 2010, alle 03:34 locali, il Cile fu colpito da un devastante terremoto di Mw 8.8, con una lunga scossa della durata di … Continua L'articolo Accadde oggi: 27 febbraio, il disastroso terremoto in Cile proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com

