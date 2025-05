Terre rare trovato l’accordo manca tutto il resto | gli investitori aspetteranno anni prima dei guadagni

l’accordo sui minerali rari è stato finalizzato. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Terre rare, trovato l’accordo manca tutto il resto: gli investitori aspetteranno anni prima dei guadagni L’ex avvocato ed immobiliarista Steve Witkoff, diventato dall’elezione di Trump alla Casa Bianca il “suo” ambasciatore a Mosca, è stato al Cremlino quattro volte negli ultimi mesi. E da solo. All’ultimo incontro Putin invece accanto aveva il suo assistente Yuri Ushakov e il capo del Fondo russo per gli investimenti diretti Kirill Dmitriev. “Steve Witkoff non dovrebbe guidare i negoziati con Iran e Russi da solo”, dicono fonti al New York Post, che ha raccolto i malumori di alcuni membri dell’amministrazione repubblicana, “sconcertati dal suo approccio negoziale con due dei più grandi avversari degli Stati Uniti”.I negoziati con russi e ucraini sono stati separati per farli procedere su binari paralleli dagli americani. Keith Kellogg, il generale e consigliere del vicepresidente Mike Pence durante il primo mandato Trump, inizialmente nominato “inviato speciale per Ucraina e Russia” e poi declassato a “inviato speciale con l’Ucraina” quando l’incarico di parlare con Mosca è passato a Witkoff, ha già contribuito a far raggiungere un obiettivo:sui minerali rari è stato finalizzato. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Terre rare, trovato accordo tra USA e Ucraina, Trump: “In cambio Kiev potrà continuare a combattere” - Venerdì il presidente ucraino Zelensky si recherà alla Casa Bianca per definire gli ultimi dettagli dell'accordo sulle terre rare. Trump esulta: "Vogliamo i nostri soldi indietro". Al momento l'Ucraina non ha ottenuto nessuna garanzia formale sulla sua sicurezza.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ecco tutti i punti dell'accordo tra Usa e Ucraina sulle terre rare - La firma dell'intesa sulle terre rare arriva dopo mesi di duri negoziati tra Kiev e Washington. Le autorità ucraine definiscono il patto una "pietra miliare" 🔗ilgiornale.it

Ucraina e Stati Uniti firmano l’accordo sulle terre rare: dentro anche un fondo per la ricostruzione - Usa e Ucraina hanno firmato l’accordo su minerali. L’intesa garantisce l’accesso privilegiato degli americani ai nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali ucraine, compresi alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. «Sono grata a tutti coloro che hanno lavorato per l’accordo e lo hanno reso più significativo. Ora il documento è tale da garantire il successo per entrambi i nostri Paesi, Ucraina e Stati Uniti», ha dichairato la vicepremier Ucraina Yulia Svyrydenko. 🔗open.online

Terre rare, firmato l'accordo Usa-Ucraina: cosa prevede - Storica svolta nei rapporti tra Usa e Ucraina. I due Paesi hanno trovato l'accordo sulle terre rare. Secondo quanto riportato da Bloomberg, l'intesa sui minerali garantisce l'accesso privilegiato Usa ... 🔗msn.com

Raggiunto l'accordo sulle terre rare tra Usa e Ucraina, Kiev: "Un patto equo e valido" - Dopo mesi di negoziati spesso vicini al punto di rottura, Washington e Kiev hanno raggiunto un accordo sullo sfruttamento delle risorse minerarie ed energetiche ucraine che soddisfa entrambe le parti ... 🔗msn.com

Accordo sulle terre rare: Stati Uniti e Ucraina firmano tre documenti chiave - Gli Stati Uniti e l'Ucraina hanno firmato tre documenti cruciali nell'ambito dell'accordo sulle terre rare, dopo negoziazioni complesse. 🔗quotidiano.net