Ternana progetto Stadio-clinica | tempistiche ‘fuorvianti’ e scenari Attesa per la convocazione della società

Ternana presentò un ricorso al Tar contro una deliberazione della giunta regionale adottata nel giugno del 2022. E dopo quasi tre anni è arrivato il pronunciamento del Tribunale amministrativo che ha bocciato il. 🔗 Ternitoday.it - Ternana, progetto Stadio-clinica: tempistiche ‘fuorvianti’ e scenari. Attesa per la convocazione della società Di acqua ne è passata sotto i ponti. Sono infatti trascorsi quasi tre anni quando lapresentò un ricorso al Tar contro una deliberazionegiunta regionale adottata nel giugno del 2022. E dopo quasi tre anni è arrivato il pronunciamento del Tribunale amministrativo che ha bocciato il. 🔗 Ternitoday.it

Stadio-clinica, la Ternana ha fatto i conti: “Accelerazione importante per l’iter del progetto” - “Vi comunichiamo che la scrivente Ternana calcio spa ha definito le condizioni di base determinanti l’equilibrio economico finanziario del progetto per il contributo collegato alla valorizzazione dell’intervento privato cosiddetta clinica. Siamo pertanto nella condizione di aggiornare e fornire... 🔗ternitoday.it

Ternana, progetto Stadio-clinica: la società conferma e chiede una proroga: gli scenari - Un nuovo piccolo passo in avanti per il progetto Stadio-clinica della Ternana calcio. La società rossoverde aveva ricevuto – in data 7 febbraio – una Pec di sollecitazione da parte del Comune di Terni. Entro quindici giorni doveva confermare (o meno) l’interesse per proseguire con l’iter nella... 🔗ternitoday.it

Stadio-clinica Terni, Tar boccia ricorso della Ternana contro la Regione: inammissibile - di Ma. Gi. Pen. Il Tar dell’Umbria ha respinto il ricorso della Ternana Unicusano Calcio Spa contro la Regione Umbria nei confronti della Casa di cura Liotti Spa. Arriva dopo tre anni – il ricorso er ... 🔗umbria24.it

Stadio-Clinica, presentata in Comune la documentazione aggiornata: «Ternana sarà apripista» - Altro fondamentale passo in avanti per la realizzazione del progetto stadio-clinica nella mattinata di giovedì, quando una delegazione della Ternana Calcio è arrivata ... Faremo tutto il possibile e i ... 🔗umbria24.it

Terni. Nuovo stadio, si accelera: separazione dalla clinica - Teni Nuovo Liberati, si accelera: la Ternana consegna oggi i documenti aggiornati in Comune. Il progetto del nuovo stadio-clinica entra ... dovrebbe velocizzare i tempi e rendere più snello ... 🔗ilmessaggero.it