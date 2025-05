Tentato furto al Bar Valli di San Giovanni | ladri in fuga nella notte

furto in un esercizio commerciale del rione San Giovanni. nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 maggio il Bar Valli di via Oslavia è stato preso di mira da alcuni malviventi che hanno cercato di introdursi nel locale attraverso una finestra protetta da una robusta grata.

