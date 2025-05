Tentato furto al Bar Valli di San Giovanni | ladri in fuga nella notte

© Leccotoday.it - Tentato furto al Bar Valli di San Giovanni: ladri in fuga nella notte furto in un esercizio commerciale del rione San Giovanni. nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 maggio il Bar Valli di via Oslavia è stato preso di mira da alcuni malviventi che hanno cercato di introdursi nel locale attraverso una finestra protetta da una robusta grata. 🔗 Nuovo tentativo diin un esercizio commerciale del rione Santra giovedì 1 e venerdì 2 maggio il Bardi via Oslavia è stato preso di mira da alcuni malviventi che hanno cercato di introdursi nel locale attraverso una finestra protetta da una robusta grata. 🔗 Leccotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tentato furto al Bar Valli di San Giovanni: ladri in fuga nella notte - Nuovo tentativo di furto in un esercizio commerciale del rione San Giovanni. Nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 maggio il Bar Valli di via Oslavia è stato preso di mira da alcuni malviventi che hanno cercato di introdursi nel locale attraverso una finestra protetta da una robusta grata... 🔗leccotoday.it

Tentato furto in un bar del centro di Avellino: ladri in fuga dopo aver causato danni - Notte movimentata nel cuore di Avellino, dove ignoti hanno tentato un furto all’interno di un bar situato lungo Corso Vittorio Emanuele. I malviventi avrebbero forzato l’ingresso e provato a scassinare la cassa, causando danni economici stimati tra i 400 e i 500 euro. La denuncia del titolare... 🔗avellinotoday.it

Tentato furto in un bar di Pagani: il sistema d’allarme mette in fuga i ladri - Nella notte tra venerdì e sabato scorso, un tentativo di furto è stato sventato presso il bar “Mezzanino” di via De Gasperi, a Pagani. Il sistema d’allarme ha segnalato la presenza di uno o più intrusi all’interno del locale, attivando immediatamente l’intervento della vigilanza privata “Guardian“. Il bar, che ospita diverse slot machine oltre alla cassa, è stato bersaglio di un’azione criminale che, tuttavia, non è andata a segno. 🔗zon.it

Ne parlano su altre fonti

Tentato furto al Bar Valli di San Giovanni: ladri in fuga nella notte; Tentato furto nella notte a Lecco: preso di mira il Bar Valli; Rovereto: ladro in azione all’alba, colpisce in pieno centro; Furto al bar di Latisana: presa una donna, il complice riesce a fuggire. 🔗Cosa riportano altre fonti

Tentato furto al Bar Valli di San Giovanni: ladri in fuga nella notte - Nuovo episodio di criminalità nel rione San Giovanni a Lecco. I ladri hanno tentato di rimuovere la grata di una finestra del locale ... 🔗leccotoday.it

Tentato furto nella notte a Lecco: preso di mira il Bar Valli - Il tentato furto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. I malviventi sono stati messi in fuga prima di completare il colpo LECCO – Notte agitata a Lecco, in viale Adamello, dove il Bar Valli è ... 🔗msn.com

Tentano furto in un bar, scappano su un’auto rubata e aggrediscono i carabinieri: a bordo, due 16enni - I due minori sono stati portati in un centro di prima accoglienza a Roma. Sono accusati di ricettazione, tentato furto, lesioni personali e resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Due ra ... 🔗fanpage.it