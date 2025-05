Tentato femminicidio a Parma | tunisino accoltella la moglie poi si schianta contro un camion

tunisino di 58 anni, Dhahri Abdelhakim, ha accoltellato la moglie 48enne a San Secondo Parmense. La donna, anche lei di origine nordafricana, si trova in condizioni gravissime ed è stata trasportata all’ospedale Maggiore di Parma nel reparto di rianimazione.A dare l’allarme per il drammatico accaduto sono stati i due figli piccoli di 6 e 8 anni della coppia, che sono corsi dalla vicina gridando: «Aiuto, la mamma sta male». La dirimpettaia ha quindi chiamato i soccorsi che sono giunti nel paese in provincia di Parma: quando i sanitari del 118 sono arrivati, le condizioni della donna erano già critiche ma era ancora viva. Successivamente, l’elicottero sanitario arrivato sul posto ha trasportato la 48enne nella clinica parmense.Dopo l’accoltellamento ai danni della consorte, il marito è fuggito in auto ad alta velocità, ma poco lontano dal centro del paese in provincia di Parma ed è rimasto vittima di un incidente frontale con un camion, in cui è rimasto ucciso. 🔗 Secoloditalia.it - Tentato femminicidio a Parma: tunisino accoltella la moglie, poi si schianta contro un camion Un immigratodi 58 anni, Dhahri Abdelhakim, hato la48enne a San Secondo Parmense. La donna, anche lei di origine nordafricana, si trova in condizioni gravissime ed è stata trasportata all’ospedale Maggiore dinel reparto di rianimazione.A dare l’allarme per il drammatico accaduto sono stati i due figli piccoli di 6 e 8 anni della coppia, che sono corsi dalla vicina gridando: «Aiuto, la mamma sta male». La dirimpettaia ha quindi chiamato i soccorsi che sono giunti nel paese in provincia di: quando i sanitari del 118 sono arrivati, le condizioni della donna erano già critiche ma era ancora viva. Successivamente, l’elicottero sanitario arrivato sul posto ha trasportato la 48enne nella clinica parmense.Dopo l’mento ai danni della consorte, il marito è fuggito in auto ad alta velocità, ma poco lontano dal centro del paese in provincia died è rimasto vittima di un incidente frontale con un, in cui è rimasto ucciso. 🔗 Secoloditalia.it

Su questo argomento da altre fonti

Tentato femminicidio a Torre Annunziata a Napoli, cerca di uccidere moglie a martellate e si suicida a 91 anni - Un uomo di 91 anni si è tolto la vita gettandosi dal balcone della propria casa a Torre Annunziata, Napoli. Prima aveva aggredito la moglie a martellate 🔗notizie.virgilio.it

Femminicidio Bitonto, Lucia Chiapparino colpita con le forbici dal marito: la telefonata e il tentato suicidio - Vincenzo Visaggi chiama i carabinieri: ‘Venite ho ucciso mia moglie’ Il 75enne Vincenzo Visaggi ha ucciso a coltellate la moglie, la 74enne Lucia Chiapparino, la mattina di venerdì 18 aprile e ha poi chiamato i carabinieri confessando: “Venite, ho ucciso mia moglie”. Il femminicidio all’interno dell’abitazione della frazione Mariotto Il femminicidio è stato compiuto nell’abitazione della coppia a Mariotto, frazione del comune di Bitonto, ad una quarantina di chilometri da Bari. 🔗notizieaudaci.it

Tentato femminicidio: 33enne arrestato dopo aver accoltellato l'ex compagna - L'Aquila - Dopo una discussione per motivi economici, un uomo ha aggredito la sua ex fidanzata con un coltello, colpendola al collo; è stato arrestato dai carabinieri. Un grave episodio di violenza si è verificato nella serata del 26 aprile 2025 a Luco dei Marsi, in provincia dell'Aquila. Un uomo di 33 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito la sua ex compagna, una donna di 38 anni di origini straniere, durante una discussione nella loro abitazione. 🔗abruzzo24ore.tv

Cosa riportano altre fonti

Tentato femminicidio a Parma: tunisino accoltella la moglie, poi si schianta contro un camion; Donna accoltellata a San Secondo vicino Parma, marito morto in fuga: allarme lanciato dai figli piccoli; Donna accoltellata davanti ai figli, il marito in fuga si schianta in auto e muore. «Si è tolto la vita». L'al; Accoltella la moglie e fugge in auto: l’uomo si schianta e muore, la donna è in rianimazione. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Parma, donna accoltellata dal marito. L’uomo muore in un incidente durante la fuga - A San Secondo, l’aggressione è avvenuta davanti ai figli piccoli. poi è morto schiantandosi con l’auto contro un camion. La donna è ricoverata in gravi condizioni, mentre i figli sono stati affidati a ... 🔗editorialedomani.it

Tentato femminicidio a San Secondo: donna ferita con diverse coltellate, è grave - Tentato femminicidio in borgo Bertani a San Secondo: questa mattina prima delle 9 una donna è stata aggredita con diverse coltellate al torace alle braccia e al collo. A dare l'allarme una vicina che ... 🔗gazzettadiparma.it

Parma, accoltella la moglie in casa e fugge in auto a tutta velocità ma muore in un incidente stradale - Sarebbe morto l’uomo che questa mattina, poco prima delle ore 9, avrebbe accoltellato una donna a San Secondo, comune della bassa parmense, costringendola a un ricovero in condizioni critiche presso i ... 🔗lasicilia.it