Tenta il suicidio tagliandosi le vene con una lametta arriva la polizia | salvataggio in extremis a Catania

Catania, la polizia ha salvato un uomo da un gesto estremo grazie a un intervento tempestivo dopo una chiamata di emergenza. 🔗 Notizie.virgilio.it - Tenta il suicidio tagliandosi le vene con una lametta, arriva la polizia: salvataggio in extremis a Catania , laha salvato un uomo da un gesto estremo grazie a un intervento tempestivo dopo una chiamata di emergenza. 🔗 Notizie.virgilio.it

Approfondimenti da altre fonti

Tenta di suicidarsi tagliandosi le vene con una lametta: salvato dalla polizia - Ha chiamato il numero unico di emergenza annunciando di volerla fare finita, sentendosi senza via d'uscita a causa di problemi legati alla tossicodipendenza. Solo il tempestivo intervento della polizia ha impedito che la disperazione di un uomo si trasformasse in tragedia. La vicenda ha avuto... 🔗cataniatoday.it

Tenta il suicidio da Ponte Milvio: salvata dalla Polizia locale - Roma, 9 aprile 2024 – I fatti risalgono alla serata di ieri, quando una pattuglia del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale in transito su Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, è stata allertata da alcuni passanti circa la presenza di una donna con manifesti intenti suicidi su Ponte Milvio. Accorsi immediatamente sul posto indicato, gli agenti si sono avvicinati con cautela alla persona, che si trovava, in evidente stato confusionale, seduta sul parapetto del ponte. 🔗ilfaroonline.it

Tenta il suicidio lanciandosi sui binari: carabiniere foggiano si precipita e le salva la vita - "Camminare su quei binari e sentire il pericolo imminente è stata un’esperienza angosciante ma il tuo intervento tempestivo ha fatto la differenza”. Affida ad una lettera tutta la sua gratitudine verso i militari dell’Arma la 54enne polacca che, lo scorso sabato pomeriggio, in preda ad una forte... 🔗foggiatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tenta il suicidio tagliandosi le vene con una lametta, arriva la polizia: salvataggio in extremis a Catania; Tenta il suicidio tagliandosi le vene: salvata dai carabinieri; Mugnano, tenta il suicidio nel parcheggio del cimitero: salvato da alcuni netturbini; Fedez, il tentato suicidio, i figli, gli amici di lei: «Sbagli se pensi che non ho mai amato, per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato». Cosa dice nella canzone per Chiara Ferragni. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tenta il suicidio tagliandosi le vene con una lametta, arriva la polizia: salvataggio in extremis a Catania - A Catania, la Polizia ha salvato un uomo da un gesto estremo grazie a un intervento tempestivo dopo una chiamata di emergenza. 🔗virgilio.it

Tenta di uccidersi tagliandosi le vene dei polsi: salvato dalla Polizia - Protagonista di questa storia un uomo, con problemi di tossicodipendenza, che ha pensato di non avere più via d’uscita e per questo ha chiamato il numero unico di emergenza dicendo di voler compiere u ... 🔗gazzettinonline.it

Marito uccide a coltellate la moglie nel sonno, poi tenta il suicidio: i figli erano in casa. L'uomo è ricoverato - Ha ucciso la moglie a coltellate e ha poi tentato il suicidio tagliandosi le vene con la stessa lama. È accaduto questa mattina poco prima delle 7 a Ripaberarda (Ascoli Piceno). L'uomo ... 🔗msn.com