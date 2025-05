Tensostruttura sul mare per Miss Italia a Sestri Levante Ma la città e la politica si divide tra pro e contro

Le notizie più recenti da fonti esterne

Patrizia Mirigliani: “Miriam Leone non ha mai accolto gli inviti a Miss Italia. Persino Sophia Loren ci tornò” - Patrizia Mirigliani racconta Miss Italia in un'intervista al Corriere, ripercorrendo le ragioni della caduta reputazionale del concorso, parlando anche di Miriam Leone: "Penso il meglio di lei, si capiva subito che aveva la stoffa. Mi è spiaciuto che non abbia mai accolto i nostri inviti a tornare a trovarci".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Miriam Leone a Sanremo 2025, da Miss Italia ad attrice di rispetto. Ma indovinate chi fu a incoronarla? - Miss Italia, Eva Kant, Oriana Fallaci e infine Sanremo. La carriera di Miriam Leone dal 2008, quando venne incoronata più bella d’Italia, è racchiusa in un decennio di tappe bruciate e scommesse vinte. Spetta a Giancarlo Giannini e Andy Garcia posarle sul capo la coroncina di vincitrice a Salsomaggiore quei 16 anni fa. Miriam, classe ’85 da Catania (e Acireale), figlia di un insegnante e di una impiegata comunale, è sul palco di Miss Italia in salomonico bikini. 🔗ilfattoquotidiano.it

«Mai tornata a trovarci a Miss Italia. Lo ha fatto perfino Sophia Loren, due volte, e ho detto tutto...» - Quello di Patrizia Mirigliani è un nome profondamente legato a Miss Italia. Nel 2003 ha ricevuto dal padre Enzo, storico fondatore, il testimone del concorso di bellezza per eccellenza. Il 26 febbraio uscirà su Netflix Miss Italia non deve morire, un documentario su luci e ombre di un concorso che ha fatto la storia del costume italiano. E, al Corriere della Sera, Patrizia Mirigliani racconta i suoi ricordi e gli aneddoti del concorso che ha fatto da trampolino da lancio a tanti volti noti del mondo dello spettacolo. 🔗iodonna.it

Approfondimenti da altre fonti

