TennisMadrid | Musetti out in semifinale

Musetti.La semifinale del Masters 1000 di Madrid termina 6-3 7-6 (7-4) a favore del britannico, che in finale se la vedrà col norvegese Ruud. Musetti si consola sapendo che la semifinale madrilena (che segue alla finale persa a Montecarlo, un altro '1000') gli vale l'ingresso nella Top 10 Atp (ora è 11°). Resta il rammarico del 4° confronto (su 4) perso contro Draper, contro cui il carrarese non ha mai vinto nemmeno un set. 🔗 22.22 Jack Draper si conferma avversario insormontabile per Lorenzo.Ladel Masters 1000 di Madrid termina 6-3 7-6 (7-4) a favore del britannico, che in finale se la vedrà col norvegese Ruud.si consola sapendo che lamadrilena (che segue alla finale persa a Montecarlo, un altro '1000') gli vale l'ingresso nella Top 10 Atp (ora è 11°). Resta il rammarico del 4° confronto (su 4) perso contro Draper, contro cui il carrarese non ha mai vinto nemmeno un set. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Montecarlo, super Lorenzo Musetti: batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale - Lorenzo Musetti ha battuto in tre set (1-6, 6-3, 6-4) il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, e ora vola in semifinale. Il prossimo avversario dell’azzurro sarà l’australiano Alex De Minaur. April 11, 2025 L'articolo Montecarlo, super Lorenzo Musetti: batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale proviene da Open. 🔗open.online

Festa Musetti: rimonta Tsitsipas a Montecarlo. Ora c’è De Minaur in semifinale - (Adnkronos) – Lorenzo Musetti vola in semifinale a Montecarlo. Il tennista azzurro ha battuto oggi, venerdì 11 aprile, Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 in tre set e in rimonta con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4. Musetti festeggia così per la prima volta in carriera la semifinale nel torneo che apre […] L'articolo Festa Musetti: rimonta Tsitsipas a Montecarlo. Ora c’è De Minaur in semifinale proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Musetti non si ferma e vola in semifinale a Madrid, da lunedì sarà top-10 - MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti non si ferma, Matteo Arnaldi saluta. Sfuma il possibile derby tricolore in semifinale al “Mutua Madrid Open”, il secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena alla Caja Magica della capitale spagnola, con un montepremi totale pari a 8.055.385 euro. Continua il momento d’oro del 23enne carrarino che, battuto De Minaur negli ottavi – successo che da lunedì gli spalancherà per la prima volta in carriera le porte dei Top10, sesto italiano di sempre a riuscirci dopo Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Fabio Fognini, Matteo ... 🔗unlimitednews.it

Tennis: Madrid; Musetti saluta Madrid, in finale va Draper - Si ferma in semifinale il cammino di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Madrid. L'azzurro è stato sconfitto in due set dal britannico Jack Draper con il punteggio di 6-3 7-6. In finale Draper ... 🔗sport.quotidiano.net

Atp di Madrid, Musetti perde in semifinale contro Draper - Si è fermato in semifinale il cammino di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Madrid. L'azzurro è stato sconfitto in due set dal britannico Jack Draper con il punteggio di 6-3 7-6. In finale Draper aff ... 🔗tg24.sky.it

Tennis: eliminato Diallo, Musetti in semifinale a Madrid - Lorenzo Musetti vola in semifinale al Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro ha eliminato il canadese Gabriel Diallo in due set con il punteggio di 6-4 6-3 e ora dovrà affrontare il britannico Ja ... 🔗ansa.it