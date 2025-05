Tennis Sinner | Prometto di tornare in campo e che lavorerò sempre tantissimo

.com - Tennis, Sinner: “Prometto di tornare in campo e che lavorerò sempre tantissimo” tornare presto in campo ma soprattutto che lavorerò sempre tantissimo, dando tutto me stesso come ho sempre fatto fino a ora. I risultati poi arriveranno”. Così il numero uno del Tennis mondiale Jannik Sinner nell’intervista rilasciata in esclusiva per Intesa Sanpaolo. Il ritorno in campo dell’azzurro si avvicina e con Lisa Offside ha fatto il punto della sua carriera e sulla sua vita: progressi tecnici, crescita psicologica, le opportunità di evoluzione per il Tennis e le difficoltà attraversate, fin dall’adolescenza lontano da casa. “Ho pianto tanto da piccolo, magari dovevo uscire di casa con il mio allenatore per andare a fare un torneo a Bolzano, che è comunque a 2 ore di macchina da casa, e stavo male perché non volevo lasciare i miei genitori. 🔗 (Adnkronos) – “La prima promessa è dipresto inma soprattutto che, dando tutto me stesso come hofatto fino a ora. I risultati poi arriveranno”. Così il numero uno delmondiale Janniknell’intervista rilasciata in esclusiva per Intesa Sanpaolo. Il ritorno indell’azzurro si avvicina e con Lisa Offside ha fatto il punto della sua carriera e sulla sua vita: progressi tecnici, crescita psicologica, le opportunità di evoluzione per ile le difficoltà attraversate, fin dall’adolescenza lontano da casa. “Ho pianto tanto da piccolo, magari dovevo uscire di casa con il mio allenatore per andare a fare un torneo a Bolzano, che è comunque a 2 ore di macchina da casa, e stavo male perché non volevo lasciare i miei genitori. 🔗 .com

Su altri siti se ne discute

Tennis, Sinner al Tg1:”Non c’è posto più bello di Roma per tornare” - Roma, 29 apr. (askanews) – “Ci vediamo a Roma, speriamo di essere preparati per esserci ma sono molto contento di fare ritorno a Roma, non c’è posto più bello”. Così Jannik Sinner, intervistato questa sera in esclusiva dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, dà appuntamento al Foro Italico a tutti i tifosi azzurri che nel corso degli Internazionali BNL d’Italia, torneo che segnerà il suo ritorno in campo dopo i tre mesi di inattività scontati in seguito all’accordo stipulato con la Wada per il caso Clostebol, potranno tornare ad ammirarlo. 🔗ildenaro.it

Guai dopo l’effetto Sinner: tennis italiano con le spalle al muro - Guai dopo l’effetto Sinner: il tennis italiano è con le spalle al muro. Ecco che cosa sta succedendo dentro questo sport L’effetto Sinner ha dei pro e dei contro. Da quando l’azzurro ha iniziato a vincere tornei, diventando il nuovo numero uno al mondo, sono molti i giovani italiani che hanno deciso di intraprendere questo sport. Immaginabile, succede sempre in questo modo e, in questo modo, è anche più facile riuscire a trovare un campione. 🔗ilveggente.it

Internazionali di tennis a Roma: nuovo campo da 3mila posti per Jannik Sinner - Manca sempre meno all’edizione 2025 degli Internazionali BNL d’Italia di tennis a Roma e il Foro Italico si amplia per l’occasione. Secondo le ultime disposizioni, l’area a disposizione di giocatori e pubblico raddoppia, passando da 10 a 20 ettari e da 33mila a 55mila spettatori. Dunque, Jannik Sinner sarà tifato da molte persone che non vedono l’ora di seguire i match. Internazionali di tennis a Roma, le novità Una delle principali novità di quest’anno sarà l’utilizzo dello Stadio dei Marmi, intitolato a Pietro Mennea, che ospiterà tre campi: uno con una capienza di oltre 3. 🔗funweek.it

Se ne parla anche su altri siti

Tennis, Sinner: Prometto di tornare in campo e che lavorerò sempre tantissimo; Sinner tra orgoglio e pregiudizio ricomincia da Roma: Prometto che lavorerò sempre tantissimo. E Kyrgios cambia casacca e versione; Jannik Sinner pronto a tornare: La dedizione al primo posto, ma l'equilibrio è importante. Un figlio? Sì ma non ora; Sinner: “Per il 2025 non prometto nulla: ora ci godiamo questo successo meritato. Ricorso Wada? E' nella mia testa”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Tennis, Sinner: "Prometto di tornare in campo e che lavorerò sempre tantissimo" - (Adnkronos) - "La prima promessa è di tornare presto in campo ma soprattutto che lavorerò sempre tantissimo, dando tutto me stesso come ho sempre fatto fino a ora. I risultati poi arriveranno". Così i ... 🔗msn.com

Sinner tra orgoglio e pregiudizio ricomincia da Roma: "Prometto che lavorerò sempre tantissimo". E Kyrgios cambia casacca e versione - "La prima promessa è di tornare presto in campo ma soprattutto che lavorerò sempre tantissimo, dando tutto me stesso come ho sempre fatto fino a… Leggi ... 🔗informazione.it

Jannik Sinner pronto a tornare: "La dedizione al primo posto, ma l'equilibrio è importante. Un figlio? Sì ma non ora" - TENNIS - Dopo la lunga intervista rilasciata al TG 1, ecco anche qualche estratto di quella con il gruppo Intesa San Paolo, dove Jannik rivela anche alcuni lati ... 🔗msn.com