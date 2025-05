Temu perché la versione americana ha eliminato tutti i prodotti provenienti dalla Cina

Wired.it - Temu, perché la versione americana ha eliminato tutti i prodotti provenienti dalla Cina Negli Stati Uniti la piattaforma di ecommerce ha iniziato a mostrare solo articoli “locali”: è l'ennesima conseguenza della guerra commerciale di Trump 🔗 Wired.it

Natalie Portman in versione gotica? La diva ha sfoggiato un look vittoriano alla filata del brand francese. - Un solo colore, il nero, per: cappotto, occhiali, gonna sopra il ginocchio, décolleté abbinate a calzini con malizioso fiocchetto sul retro. Questo il look total black di Natalie Portman, con capelli raccolti e ciuffo, la super ospite alla sfilata di Dior di martedì 4 marzo, nel primo giorno della Parigi Fashion Week autunno-invenrno 2025/2026. Natalie Portman alle première di “Thor: Love and Thunder” guarda le ... 🔗iodonna.it

Francia, arrestata ragazza americana che ha gettato dalla finestra il figlio appena nato - (Adnkronos) – È stata arrestata la giovane donna americana che presumibilmente ha gettato dalla finestra il figlio appena partorito in un hotel di Parigi, uccidendolo. Lo ha reso noto la polizia francese per la protezione dei minori, che sta indagando sul caso come 'omicidio di minore di età inferiore ai 15 anni'. Le autorità stanno […] L'articolo Francia, arrestata ragazza americana che ha gettato dalla finestra il figlio appena nato proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Pierina Paganelli, la nuova versione di Manuela Bianchi: “Louis era in garage e mi ha parlato di un corpo” - Omicidio di Pierina Paganelli: indagata la nuora della vittima Nuovi sviluppi nel caso dell’omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni trovata morta nell’ottobre 2023 nel garage del condominio in cui abitava, a Rimini, in via del Ciclamino. Dopo mesi di indagini, Manuela Bianchi, nuora della vittima, è ora formalmente indagata per favoreggiamento. Fino ad oggi, l’unico sospettato e accusato del delitto era Louis Dassilva, vicino di casa della vittima e amante della stessa Bianchi, attualmente in carcere dal luglio 2024. 🔗thesocialpost.it

