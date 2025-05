“Temptation Island cambia location e lascia la Sardegna” | dove si registrerà il reality di Filippo Bisciglia

Island avrebbe trovato una nuova location per la prossima edizione, dopo le recenti voci di 'trasloco' dalla Sardegna. Ecco dove si potrebbero svolgere le riprese delle coppie protagoniste del reality di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia. 🔗 Temptationavrebbe trovato una nuovaper la prossima edizione, dopo le recenti voci di 'trasloco' dalla Sardegna. Eccosi potrebbero svolgere le riprese delle coppie protagoniste deldi Canale 5, condotto da. 🔗 Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Temptation Island cambia location: l'ultimo aggiornamento sul reality show condotto da Filippo Bisciglia - Sembra che non sarà più l'Is Morus Relais ad ospitare la nuova edizione di Temptation Island, ecco perché. 🔗comingsoon.it

“Temptation Island cambia location per la prossima edizione”, cosa sappiamo sul trasloco del villaggio - Secondo alcune indiscrezioni, Temptation Island potrebbe cambiare location nella prossima edizione. Il villaggio Is Morus Relais in Sardegna, che per anni ha ospitato le coppie del reality, sarebbe infatti stato venduto. Addio a falò di confronto in spiaggia e video nei 'pinnettu'? Fanpage.it ha contattato la casa di produzione (Fascino PGT) per fare chiarezza.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Temptation Island 2025 cambia location, cos’è successo? - La nuova edizione dovrà cambiare location perché il celebre resort iniziale avrebbe chiuso e la produzione sarebbe già alla ricerca di un nuovo luogo per il reality L'articolo Temptation Island 2025 cambia location, cos’è successo? proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Ne parlano su altre fonti

8220Temptation Island cambia location per la prossima edizione8221 cosa sappiamo sul trasloco del villaggio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

“Temptation Island cambia location e lascia la Sardegna”: dove si registrerà il reality di Filipoo Bisciglia - Temptation Island avrebbe trovato una nuova location per la prossima edizione, dopo le recenti voci di 'trasloco' dalla Sardegna ... 🔗fanpage.it

Temptation Island cambia location e si prepara per l’edizione Vip: ecco dove si svolgerà - "Temptation Island si trasferisce a Guardavalle, in provincia di Cosenza, per una nuova edizione che includerà anche un cast Vip. Le riprese inizieranno in estate, promettendo emozioni e tensioni." ... 🔗ecodelcinema.com

Temptation Island cambia location: dalla Sardegna alla Calabria - Cambia lo sfondo, ma non la sostanza. La nuova edizione di Temptation Island abbandona la Sardegna e si trasferisce in Calabria, più precisamente a Guardavalle Marina, nel Catanzarese. Una svolta ... 🔗laprimapagina.it