Temptation Island cambia location | dalla Sardegna alla Calabria

cambia lo sfondo, ma non la sostanza. La nuova edizione di Temptation Island abbandona la Sardegna e si trasferisce in Calabria, più precisamente a Guardavalle Marina, nel Catanzarese. Una svolta logistica che segna anche un cambio di atmosfera: dalle spiagge dorate sarde al carattere più ruvido e verace del Sud ionico.Il resort scelto, immerso in cinque ettari di vegetazione, sarà teatro delle riprese per circa due mesi, da qui a settembre. La produzione si prepara a registrare sia la versione tradizionale sia quella “vip” del format. Se il calendario verrà rispettato, la prima tranche potrebbe debuttare a fine giugno, la seconda verso la fine dell’estate.Il meccanismo resta invariato: coppie messe alla prova, tentatori e tentatrici pronti a intromettersi, falò rivelatori e drammi sentimentali in prima serata. 🔗 Laprimapagina.it - Temptation Island cambia location: dalla Sardegna alla Calabria lo sfondo, ma non la sostanza. La nuova edizione diabbandona lae si trasferisce in, più precisamente a Guardavalle Marina, nel Catanzarese. Una svolta logistica che segna anche un cambio di atmosfera: dalle spiagge dorate sarde al carattere più ruvido e verace del Sud ionico.Il resort scelto, immerso in cinque ettari di vegetazione, sarà teatro delle riprese per circa due mesi, da qui a settembre. La produzione si prepara a registrare sia la versione tradizionale sia quella “vip” del format. Se il calendario verrà rispettato, la prima tranche potrebbe debuttare a fine giugno, la seconda verso la fine dell’estate.Il meccanismo resta invariato: coppie messeprova, tentatori e tentatrici pronti a intromettersi, falò rivelatori e drammi sentimentali in prima serata. 🔗 Laprimapagina.it

