Temptation Island 2025 lascia la Sardegna e arriva in Calabria ecco dove

Temptation Island: il celebre reality dell'estate cambia casa. Dopo anni trascorsi tra le spiagge della Sardegna, il programma targato Fascino PGT e prodotto da Maria De Filippi si trasferisce in Calabria. Le nuove riprese sono previste per il mese di giugno e si svolgeranno a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.Temptation Island 2025: cambio di scenario per il reality dei sentimentiIl villaggio delle tentazioni, dove coppie e tentatori si mettono alla prova tra emozioni forti e colpi di scena, avrà quindi un nuovo sfondo: il litorale calabrese, e in particolare le spiagge di Guardavalle Marina, una località balneare apprezzata per il suo mare cristallino e le sue atmosfere più selvagge rispetto alla classica cornice sarda.La scelta della nuova location è legata anche alla volontà di valorizzare territori meno sfruttati mediaticamente, offrendo al pubblico un'ambientazione inedita ma altrettanto suggestiva.

