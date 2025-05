Tegola Lautaro per Inter-Barcellona | l’esito UFFICIALE degli esami

Lautaro in vista di Inter-Barcellona, ritorno delle semifinali di Champions League in programma martedì 6 gennaio allo stadio Meazza.Allarme Lautaro Martinez, che paura durante Barcellona-Inter: Inzaghi obbligato (LaPresse) – Calciomercato.itUscito all’Intervallo per un problema muscolare, oggi il capitano nerazzurro ha svolto i tanti attesi esami strumentali.Purtroppo per lui e la squadra di Simone Inzaghi, gli accertamenti “presso l’Istituto Humanitas di Rozzano” hanno evidenziato una “elongazione ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno”.A meno di clamorosissime sorprese, considerato che i tempi di recupero sono stimati intorno alle due settimane, l’attaccante argentino salterà Inter-Barcellona. 🔗 Calciomercato.it - Tegola Lautaro per Inter-Barcellona: l’esito UFFICIALE degli esami Brutte notizie suin vista di, ritorno delle semifinali di Champions League in programma martedì 6 gennaio allo stadio Meazza.AllarmeMartinez, che paura durante: Inzaghi obbligato (LaPresse) – Calciomercato.itUscito all’vallo per un problema muscolare, oggi il capitano nerazzurro ha svolto i tanti attesistrumentali.Purtroppo per lui e la squadra di Simone Inzaghi, gli accertamenti “presso l’Istituto Humanitas di Rozzano” hanno evidenziato una “elongazione ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno”.A meno di clamorosissime sorprese, considerato che i tempi di recupero sono stimati intorno alle due settimane, l’attaccante argentino salterà. 🔗 Calciomercato.it

Cosa riportano altre fonti

Ultimissime Inter LIVE: Lautaro assente in rifinitura, l’esito degli esami per Zielinski, parla Inzaghi in conferenza - di RedazioneUltimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 10 MARZO Ultimissime Inter Live di DOMENICA 9 MARZO Ultimissime Inter Live di SABATO 8 MARZO Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 7 MARZO Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 6 MARZO Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ ... 🔗internews24.com

Infortunio Darmian, nuova tegola per l’Inter: ecco l’esito degli esami strumentali! Il comunicato del club - di RedazioneInfortunio Darmian, nuova tegola per l’Inter: ecco l’esito degli esami strumentali! Il comunicato del club nerazzurro sulle sue condizioni L’infortunio rimediato da Matteo Darmian dopo poco più di 20 minuti di gioco è stata l’unica nota stonata nel successo ottenuto martedì dall’Inter in Coppa Italia contro la Lazio. Il problema muscolare rimediato da Darmian si somma agli infortuni di Zalewski e Carlos Augusto, e certifica lo stato d’emergenza per gli esterni a disposizione di Inzaghi (che restano soltanto Dimarco e Dumfries). 🔗internews24.com

Tegola Napoli, arriva l'esito degli esami per Buongiorno: c'è una lesione - Antonio Conte perde nuovamente Alessandro Buongiorno. Il difensore della Nazionale, dopo l'infortunio rimediato nel corso del secondo tempo di Napoli-Torino, si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione distrattiva del... 🔗napolitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Tegola Lautaro per Inter-Barcellona: l’esito UFFICIALE degli esami; Infortunio Inter, tegola per Inzaghi contro il Barcellona. Lautaro out: le condizioni; Una tegola e doppio rientro | cambia tutto per Inter-Barcellona; Non solo Lautaro Martinez | Inzaghi senza due titolarissimi per Inter-Barcellona. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Inter, Lautaro verso il forfait contro il Barcellona: il punto sulle sue condizioni - L'esito degli esami di Lautaro Martinez non chiarisce del tutto i tempi di recupero dell’attaccante argentino, nel senso che, come spiega l'Inter,. 🔗m.tuttomercatoweb.com

Infortunio Lautaro, l'esito degli esami: elongazione ai flessori della coscia sinistra, quasi certa l'assenza contro il Barcellona - Adesso è ufficiale: l’Inter rischia di perdere Lautaro Martinez per la gara di ritorno di Champions League, in programma a San Siro il 6 maggio, contro il Barcellona. Quindi, il ... 🔗msn.com

Lautaro e Dumfries, arrivato l'esito degli esami: doppia tegola per Inzaghi - Doppia tegola per Simone Inzaghi e la sua Inter, arrivano aggiornamenti dall'infermeria della Pinetina. Come da programmi, questa mattina si sono sottoposti agli accertamenti del caso Lautaro ... 🔗msn.com