Techetechetè – a gentile richiesta | quando in tv e vip che hanno inviato una richiesta

Techetechetè con due puntate speciali, a gentile richiesta. Sono state infatti raccolte le video-richieste di volti noti e telespettatori che tramite cellulare hanno desiderato rivedere frammenti di storiche trasmissioni Rai e non solo. Scopriamo insieme quando andrà in onda.Techetechetè manda in onda due puntate speciali, a gentile richiestaContinua il successo di Techetechetè che ora arriva anche nella prima serata del sabato sera. Il programma, che ripropone spezzoni, immagini di repertorio e filmati d'epoca estrapolati dagli archivi della Rai, ha in serbo per gli spettatori due puntate speciali. La messa in onda di Techetechetè – a gentile richiesta è infatti prevista per sabato 3 maggio 2025, alle ore 21.30, su Rai1.Come spiegato nel comunicato dell'emittente pubblica, protagonista di questa puntata sarà la grande "Famiglia Rai": intesa come volti noti del teleschermo, Maestranze che ogni giorno rendono possibile la messa in onda dei vari programmi e i telespettatori.

