Teatro Romano il 4 maggio ingresso gratuito | punto lettura ‘Nati per Leggere’

lettura: < 1 minutoIl 4 maggio si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura.Le volontarie ed i volontari del punto lettura Nati per Leggere di Benevento domenica 4 maggio 2025 alle ore 11.30 vi aspettano in occasione di “DOMENICA AL MUSEO” all’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento, per un nuovo appuntamento con le famiglie con bambine e bambini da 0 a 6 anni di età, per l’attività di lettura condivisa. Un nuovo incontro, nella meravigliosa cornice del Teatro Romano, per rinnovare così l’esperienza della lettura a bassa voce promossa dal Programma Nati per Leggere, ogni incontro sempre in forma libera e gratuito in sostegno delle famiglie, come importante momento per lo sviluppo cognitivo dei bambini, come efficace sostegno nella relazione genitoriale, come supporto nel cammino di crescita ed educazione emotiva. 🔗 Anteprima24.it - Teatro Romano, il 4 maggio ingresso gratuito: punto lettura ‘Nati per Leggere’ Tempo di: < 1 minutoIl 4si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura.Le volontarie ed i volontari delNati per Leggere di Benevento domenica 42025 alle ore 11.30 vi aspettano in occasione di “DOMENICA AL MUSEO” all’Area Archeologica deldi Benevento, per un nuovo appuntamento con le famiglie con bambine e bambini da 0 a 6 anni di età, per l’attività dicondivisa. Un nuovo incontro, nella meravigliosa cornice del, per rinnovare così l’esperienza dellaa bassa voce promossa dal Programma Nati per Leggere, ogni incontro sempre in forma libera ein sostegno delle famiglie, come importante momento per lo sviluppo cognitivo dei bambini, come efficace sostegno nella relazione genitoriale, come supporto nel cammino di crescita ed educazione emotiva. 🔗 Anteprima24.it

Approfondimenti da altre fonti

Litorale Romano, stagione balneare 2025: si parte il 1° maggio (e dura più a lungo!) - Mentre la primavera sembra tardare ad arrivare, c’è chi sta già pensando all’estate e alle lunghe giornate da passare al mare. Manca sempre meno all’apertura del litorale romano che inizierà la stagione a partire dal 1° maggio. Litorale romano, tutti i dettagli sull’apertura 2025 Il litorale romano aprirà gli ombrelloni il 1° maggio fino al 30 ottobre, tempo permettendo. Qualche giorno fa è stata approvata in Giunta una memoria e Roma Capitale ha dato mandato agli uffici di attivare tutte le procedure che servono per consentire l’inizio regolare della stagione e completare in modo ... 🔗funweek.it

Teatro Romano, domenica 2 marzo l’evento carnevalesco “Mascarata Sanleuciana” - Tempo di lettura: 2 minutiAnche a marzo torna Domenica al museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Domenica 2 marzo cittadini e turisti potranno visitare il Teatro Romano di Benevento gratuitamente e, in occasione del Carnevale, l’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento in collaborazione con il Comune di San Leucio del Sannio, l’Associazione aps “i Bamboccioni” e la Pro Loco ‘Casali dei Collinari’, organizza l’evento carnevalesco Mascarata Sanleuciana. 🔗anteprima24.it

L’antica Brixia vive ancora. Ecco come sarà il Teatro Romano reinterpretato da Sir David Chipperfield - Brescia – Un teatro da mille posti, come nell’antica Brixia. Ci vorrà qualche anno per concludere gli scavi che dovrebbero essere completati nel 2028, ma i luoghi della cultura bresciana si arricchiranno anche del Teatro Romano che, nel progetto di massima sviluppato da sir David Chipperfield (su commissione di Fondazione Brescia Musei d’intesa con il Comune di Brescia e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia) sarà un teatro vivo, reintegrato nella quotidianità della città. 🔗ilgiorno.it

Approfondimenti da altre fonti

DOMENICA 4 MAGGIO 2025 AL TEATRO ROMANO ” PUNTO LETTURA NATI PER LEGGERE DI BENEVENTO”; Concerti e festival in Italia; Muratori: al teatro della Posta Vecchia la commedia di Edoardo Erba; Teatro: Roberto Saviano - L'amore mio non muore - Teatro Romano Fiesole - Firenze. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Domenica 4 maggio con le Domeniche al Museo c'è anche Nati per leggere - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

"Muratori": al teatro della Posta Vecchia la commedia di Edoardo Erba - La compagnia TeatrOltre, sabato 3 e domenica 4 maggio, rispettivamente alle 21 e alle 18, porterà in scena al teatro della Posta Vecchia la commedia di Edoardo Erba "Muratori", con la regia di Salvato ... 🔗agrigentonotizie.it

Teatro e circo insieme nelle domeniche dello Spazio Maccus - Il cartellone delle Domeniche Volanti prende il via il 4 maggio con uno spettacolo che evoca la fragilità del nostro pianeta e la resilienza della natura ... 🔗rainews.it