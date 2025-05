Teatro e natura | le Fiabe di Primavera in scena all’Orto Botanico di Napoli

scena dalla scrittrice e regista Giovanna Facciolo nell'Orto Botanico di Napoli caratterizzano, da sabato 3 a sabato 31 maggio, la nuova programmazione delle "Fiabe di Primavera"."Un segmento di stagione – sottolinea Giovanna Facciolo – in cui proponiamo al nostro pubblico di bambini d'ogni età un viaggio nel tempo, mettendo in scena nell'incantevole scenario dell'Orto napoletano storie e leggende di grandi scrittori del passato. Un percorso tra Teatro e natura che unisce i racconti scritti da Esopo nell'antica Grecia circa 2600 anni fa a quelli che, mille anni dopo (nel XVIIesimo secolo), ci ha lasciato il poeta francese Jean de La Fontaine, passando ancora per l'antica Roma di Fedro e per le leggende medievali del Ciclo Bretone".La rassegna green, organizzata da I Teatrini, dall'Università degli Studi Federico II e dal Teatro Pubblico Campano (giunta alla sua 29ma edizione) propone, sabato 3 maggio e domenica 4 maggio (alle ore 11 e alle ore 17), nell'ambito di Planta 2025, uno dei suoi titoli di maggior successo, "Le favole della saggezza" scritto e diretto da Giovanna Facciolo con Adele Amato de Serpis, Annarita Ferraro e Melania Balsamo e con le percussioni dal vivo di Dario Mennella.

