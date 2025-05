Secoloditalia.it - Tassi Bce, mercati ottimisti sui tagli, e i dati fanno sperare in un ulteriore “sconto”: ecco cosa dice il bollettino di Francoforte

continuano a scontare uno deidello 0,25% (dal 2,25 al 2%) nella prossima riunione Bce del 5 giugno. E allora, come riporta Milano Finanza, «per Capital Economics «l’aumento dell’inflazione nei servizi ad aprile non dovrebbe preoccupare più di tanto la Bce poiché probabilmente è stato determinato soprattutto dagli effetti del calendario pasquale. L’inflazione dei servizi ricomincerà a scendere nei prossimi mesi e i dazi Usa si riveleranno disinflazionistici per l’Eurozona, aprendo la strada ad altri duedeiquest’anno». Aggiungendo in calce come peraltro «il membro del board Bce Piero Cipollone ha detto nei giorni scorsi che gli effetti dei dazi a breve-medio termine “potrebbero addirittura risultare disinflazionistici per l’Eurozona, dove ireali sono aumentati e l’euro si è apprezzato” in seguito agli annunci di Donald Trump». 🔗 Secoloditalia.it